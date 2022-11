L'ancien PDG de Waze veut créer une alternative à Twitter

Post News sera une plateforme "pour les vraies personnes, les vraies nouvelles et les conversations civiles"

L'entrepreneur israélien Noam Bardin, l'ancien PDG de l'application d'assistance de navigation Waze, s'est engagé cette semaine à créer une plateforme sociale "pour les vraies personnes, les vraies nouvelles et les conversations civiles". Les bouleversements survenus chez Twitter depuis le rachat par Elon Musk, pour 44 milliards de dollars, le mois dernier, ont suscité un vif intérêt pour les réseaux sociaux alternatifs. Relevant le défi, M. Bardin a annoncé au début du mois le lancement de la version bêta du site Post News, qu'il a décrit comme une plateforme visant à relier l'actualité et les réseaux sociaux et qui veut devenir à terme un "lieu pour débattre des idées, apprendre des experts, des journalistes, des créateurs, converser librement et s'amuser".

La plateforme de Bardin sera gérée selon un modèle qui ne repose ni sur la publicité ni sur les abonnements. À l'instar des fonctionnalités de Twitter, les membres de Post pourront écrire des billets, mais avec une longueur illimitée, aimer, re-poster et commenter le contenu.

"Je crois que le futur journal est le flux et je veux le rendre plus civilisé pour les utilisateurs, rentable pour les éditeurs et meilleur pour la société", a écrit Bardin dans un tweet. "De nombreuses plateformes actuelles basées sur la publicité s'appuient sur la capture de l'attention à tout prix - semant le chaos dans notre société, amplifiant les extrêmes et mettant en sourdine les modérés", a-t-il ajouté.

Lundi, 350 000 personnes étaient inscrites sur une liste d'attente pour rejoindre l'ambitieux site de Bardin, qui a été lancé en version bêta, tandis que 67 000 internautes ont activé des comptes.

"Nous nous concentrons sur la modération et les outils opérationnels, le recrutement et la formation des personnes, le marquage des messages, le blocage, le muting, le réglage des mots-clés de modération des commentaires", a écrit M. Bardin dans un message publié cette semaine.

Six jours après le lancement du site, Bardin a signalé le premier retrait de contenu et la première suspension de compte. "Si vous publiez des croix gammées, des drapeaux confédérés ou d'autres symboles dans le cadre d'un contexte historique, social ou même humoristique - nous n'interviendrons pas", a déclaré Bardin. "Mais ces symboles représentent quelque chose. Nous ne sommes pas le lieu pour les partisans de l'esclavage ou de l'antisémitisme : il y a bien assez d'endroits pour cela sur d'autres plateformes. Si vous refusez d'expliquer le contexte de l'utilisation de ces symboles, nous les supprimerons", a-t-il prévenu.