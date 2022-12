Des scientifiques israéliens découvrent les premières étoiles de l'univers

"Notre objectif est de sonder l'ensemble de la population des premières étoiles" (Rennan Barkana)

200 millions d'années seulement après la création de l'univers par le Big Bang, les premières galaxies étaient relativement petites et peu lumineuses et ne transformaient probablement que 5 % ou moins de leur gaz en étoiles. Ces premières galaxies n'émettaient pas non plus d'ondes radio d'une intensité bien supérieure à celle des galaxies modernes.

Une équipe internationale d'astrophysiciens dirigée par Anastasia Fialkov, de l'université de Cambridge, en Angleterre, et comprenant le professeur Rennan Barkana, ancien professeur de Mme Fialkov, de l'école Sackler de physique et d'astronomie de l'université de Tel Aviv (TAU), a réussi pour la première fois à caractériser statistiquement les premières galaxies de l'univers. Les résultats de cette étude innovante viennent d'être publiés dans la prestigieuse revue Nature Astronomy sous le titre "Astrophysical constraints from the SARAS 3 non-detection of the cosmic dawn sky-averaged 21-cm signal".

AFP PHOTO /ESA/HUBBLE AND NASA/A.RIESS AND THE SH0ES TEAM Une partie de la galaxie NGC 2525 avec, à gauche, une supernova brillante capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA

"Nous essayons de comprendre l'époque des premières étoiles dans l'univers, connue sous le nom d'"aube cosmique", environ 200 millions d'années après le Big Bang". Le télescope spatial James Webb, par exemple, ne peut pas vraiment voir ces étoiles. Il pourrait seulement détecter quelques galaxies particulièrement brillantes datant d'une période un peu plus tardive. Notre objectif est de sonder l'ensemble de la population des premières étoiles", a explique Rennan Barkana.

"Les atomes d'hydrogène émettent naturellement de la lumière à une longueur d'onde de 21 cm, qui se situe dans le spectre des ondes radio. Nous utilisons l'hydrogène comme détecteur dans notre recherche des premières étoiles. Si nous pouvons détecter l'effet des étoiles sur l'hydrogène, nous saurons quand elles sont nées et dans quels types de galaxies", a-t-il ajouté.