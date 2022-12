Le lien mère-enfant n'a pas été affecté par la pandémie de Covid-19 (étude israélienne)

"Les nourrissons israéliens ont augmenté leur réactivité comme ils l’auraient fait en période normale"

Une étude israélienne dirigée par le Dr Noa Gueron-Sela de l'université Ben Gourion et publiée dans la revue Infancy, révèle que la pandémie de Covid-19 n'a pas nui aux liens affectifs entre la mère et le bébé. Les psychologues israéliens ont étudié les interactions entre 110 mères et leurs bébés juste avant le début de la pandémie, puis à nouveau plusieurs mois plus tard. Au début du Covid-19 en Israël, le Dr Noa Gueron-Sela et le doctorant Gal Doron ont fait bifurquer l'étude mère-bébé qu'ils venaient de lancer, pour l’aborder du point de vue de la pandémie.

Toutes les mères participant à l'étude avaient été observées avec leur bébé quelques semaines auparavant et s'étaient vu confier des tâches permettant aux psychologues d'explorer leur lien. Une deuxième session a été planifiée à distance pendant la pandémie afin d’observer les relations mère-enfant.

Dudu Greenspan/Flash90 Illustration - Le campus de l'université Ben Gourion à Beer sheva

Les chercheurs ont pu constater que la pandémie de Covid n'a pas eu d'impact négatif sur la continuité de la disponibilité émotionnelle de la mère et de l'enfant comme on aurait pu s'y attendre. "Malgré la distanciation physique et sociale, les nourrissons israéliens ont montré une augmentation du développement de leur réactivité sociale et de leur implication avec les personnes qui s'occupent d'eux, comme ils l’auraient fait en période normale", explique le compte-rendu de l’étude.

L'étude semble ainsi mettre en évidence la "solidité" dont font généralement preuve les nourrissons. La plupart des mères qui ont participé à l’étude n’ont pas eu à répercuter sur leurs nourrissons les effets psychologiques de la pandémie.