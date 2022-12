Rafael et Lockheed Martin vont développer un système d'armement laser pour Israël et les États-Unis

Le laser devrait être le tout premier système opérationnel de défense aérienne au sol

Un accord de partenariat récemment signé entre l'entreprise américaine Lockheed Martin et l'entreprise israélienne Rafael Advanced Defense Systems, prévoit le développement, les essais et la fabrication conjoints d'un système d'arme laser à haute énergie (HELWS) aux États-Unis et en Israël. Le développement du laser sera basé sur des éléments préexistants développés indépendamment par Rafael et la Direction de la recherche et du développement de la défense du ministère de la Défense israélien, dans le cadre du projet Iron Beam (faisceau de fer).

Il doit être intégré dans le dispositif de défense aérienne d'Israël dans le but de défendre les infrastructures critiques, les sites stratégiques, les forces de manœuvre et les centres de population.

Tomer Neuberg/Flash90 Yoav Har-Even, le PDG de Rafael Advanced Defense Systems

"Nous nous attendons à ce que le HELWS devienne le premier système de défense laser opérationnel de ce type. Cela servira d'exemple clair de capacités de fabrication israélienne menant à une coopération stratégique qui profitera grandement aux deux parties", a déclaré Yoav Har-Even, le PDG de Rafael via un communiqué de presse.

Lockheed Martin a déclaré avoir l'intention de tirer parti de ses décennies d'expertise en matière de technologie de défense pour codévelopper de manière efficace et effective le HELWS basé sur Iron Beam. "Cette capacité unique améliorera le système vital de défense aérienne et antimissile d'Israël, et nous sommes honorés par l'opportunité d'étendre le rôle de Lockheed Martin en tant que coéquipier de sécurité pour l'État d'Israël", a indiqué Frank St. John, le PDG de Lockheed Martin.