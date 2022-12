Plus de 80 % des jeunes israéliens ont été exposés à de l'antisémitisme en ligne (sondage)

Seuls 29% des jeunes estiment que critiquer l'Etat d'Israël constitue de l'antisémitisme

Une nouvelle enquête publiée par l'Anti-Defamation League (ADL) et la Fondation Konrad Adenauer a révélé des données alarmantes sur l'ampleur de l'exposition des adolescents israéliens à l'antisémitisme sur Internet et les réseaux sociaux. Plus d'un adolescent israélien sur quatre (27 %) a été la cible de propos désobligeants parce qu'il était juif. Environ la moitié des victimes ont subi ces attaques sur les réseaux sociaux (48%).

En outre, 81% des jeunes Israéliens ont été confrontés à de l'antisémitisme en ligne. 71% ont été confrontés à l'antisémitisme de la part de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, 66% ont été exposés à des pages au contenu antisémite, 65% sont tombés sur des chansons ou des vidéos au contenu antisémite et 30% sont tombés sur de véritables sites antisémites.

Les adolescents israéliens ont été interrogés sur leur attitude à l'égard de la critique de l'État d'Israël. Les résultats ont montré qu'une majorité écrasante d'entre eux est capable de faire la distinction entre la critique de l'Etat d'Israël ou des politiques de son gouvernement et d'autres propos antisémites.

80% des jeunes ont noté que l'imposition d'un boycott de l'État d'Israël constituait de l'antisémitisme ; 88 % des jeunes ont dit que nier l'existence de l'État d'Israël constituait de l'antisémitisme ; et 88 % des jeunes ont dit que publier des théories de conspiration sur les intentions ou les actions d'Israël ou des "sionistes" visant à contrôler le monde constituait de l'antisémitisme.

Cependant, seulement 29% des jeunes estiment que critiquer l'Etat d'Israël constitue de l'antisémitisme.

L'enquête a été menée par Maagar Mochot - Interdisciplinary Research and Consulting Institute, Ltd, à l'aide d'une enquête combinée par téléphone et en ligne, avec un panel Internet multi-participant existant, en utilisant un échantillon probabiliste aléatoire de 708 jeunes avec une marge d'erreur de 4,0%.