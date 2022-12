Les Émirats arabes unis ont envoyé un rover vers la Lune

Cette mission est la première du monde arabe vers la Lune

Les Émirats arabes unis ont lancé la première mission du monde arabe vers la Lune, en y envoyant un rover. Le rover Rashid, conçu et développé au Centre spatial Mohammed Ben Rashid, aux Émirats arabes unis, a décollé dimanche de Cap Canaveral, en Floride, sur l'atterrisseur iSpace M1, propulsé par une fusée Falcon 9 de SpaceX.

La mission d'exploration tentera de franchir neuf étapes majeures : lancement et mise en orbite initiale, phase de croisière, atterrissage, déploiement, mise en service et démarrage, opérations de surface nominales, hibernation et mise hors service. "Atteindre la lune signifie atteindre une station exceptionnelle dans le voyage ambitieux du pays et du peuple dont les aspirations n'ont pas de limites", a tweeté le cheikh Mohammed Ben Rashid, vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont déclaré à de multiples reprises que l'exploration spatiale était un moyen de stimuler l'économie et de favoriser la diversification. Le vaisseau spatial émirati Hope, lancé en 2020 et arrivé avec succès en orbite autour de Mars le 9 février 2021, avait fait des Émirats le premier pays arabe à réaliser un tel exploit. Une cinquantaine de projets spatiaux ont été lancés l'année dernière par les Émirats arabes unis, qui visent à devenir la première mission arabe à se poser sur un astéroïde.