Une carte interactive montrera les incidents violents en Cisjordanie

Alors que la situation sécuritaire en Cisjordanie s'est détériorée ces derniers mois et que les affrontements entre les forces israéliennes et les Palestiniens sont fréquents, un groupe de réflexion basé à Washington vise à fournir une image complète des événements grâce à un nouvel outil. La Fondation pour la défense des démocraties (FDD) a lancé mercredi une carte interactive qui retrace les incidents survenus en Cisjordanie et en Israël depuis le mois de mars, lorsque Tsahal a entamé une vaste opération antiterroriste à la suite d'une série d'attaques.

Selon ses concepteurs, le site enregistrera et fournira des informations précises et impartiales sur les opérations de l'armée israélienne, les affrontements qui en découlent et les attaques palestiniennes contre des Israéliens. L’objectif est de montrer l'augmentation de la violence en Cisjordanie et son expansion dans tout le secteur, ainsi que l'ampleur des affrontements.

IDF Spokesperson's Unit Illustration - Des soldats de Tsahal lors d'opérations antiterroristes en Cisjordanie

Les données proviennent de déclarations officielles de l’armée israélienne, des principaux médias, des médias locaux et de certaines sources locales sur les réseaux sociaux. Toutes ces différentes sources sont accessibles à tout le monde et peuvent être consultées librement.

La FDD a ajouté que le site sera constamment mis à jour au fur et à mesure des événements. Elle espère que le site sera utilisé à la fois par le lecteur lambda qui souhaite en savoir plus sur le conflit, et par les organisations internationales ou les ONG qui recherchent des données organisées concernant la violence en Cisjordanie.