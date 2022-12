The Line, la mégapole futuriste d’Arabie saoudite, est désormais visible par satellite

The Line mesurera 500 mètres de haut, 200 mètres de large et 170 kilomètres de long et aura un extérieur en miroir

The Line, la mégapole futuriste d’Arabie saoudite, projet de 170 kilomètres de luxe et de technologie de forme verticale, qui s’inscrit dans le cadre du plan Vision 2030 de la monarchie pétrolière, pour un budget de 500 milliards de dollars (470 milliards d’euros), peut désormais être vue de l’espace par satellite. Les travaux ont commencé en octobre et devraient être achevés d’ici 2030.

Sur les images satellites on peut observer les véhicules d’excavation visibles sous forme de points rouges qui devront déplacer au moins 1,7 million de mètres cubes de roche et de sable. La ligne jaune traçant l’ensemble du terrain que The Line occupera.

The Line mesurera 500 mètres de haut, 200 mètres de large et 170 kilomètres de long et aura un extérieur en miroir. Neom, la société à l’origine du concept, se base sur le « concept d’urbanisme en gravité zéro », en superposant verticalement les fonctions de la ville. Ainsi, les habitants pourront se déplacer dans trois directions : vers le haut, vers le bas et transversalement.

La mégapole saoudienne ne comprendra pas de voitures mais des taxis volants, ainsi qu’un train à grande vitesse qui ira d’un bout à l’autre en seulement 20 minutes. La ville sera également munie de robots dotés de l’intelligence artificielle et sera approvisionnée en énergies renouvelables. De nombreux espaces verts orneront l'ensemble de la ville.