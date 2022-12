Israël : le financement des startups a été réduit de près de moitié en 2022

Seuls 13,9 milliards de dollars ont été levés en 2022, soit une chute de plus de 45 % par rapport à 2021

Les startups israéliennes ont levé 13,9 milliards de dollars en 538 tours de table en 2022, soit une chute de plus de 45 % par rapport au record de 25,8 milliards de dollars réalisé l'année précédente. Selon les chiffres recueillis par Vintage Investment Partners, le financement a considérablement diminué au fur et à mesure de l'année. Si le premier semestre a totalisé 10,3 milliards de dollars, comme en 2021, seulement 2,3 milliards de dollars et 1,2 milliard de dollars ont été levés respectivement au cours des troisième et quatrième trimestres.

En 2021, les startups israéliennes ont terminé l'année en fanfare, le quatrième trimestre ayant vu les entreprises lever 8 milliards de dollars, après avoir reçu 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre. 2022 est toutefois une année record pour les sociétés de capital-risque, puisque les fonds israéliens ont totalisé un record de 3,9 milliards de dollars.

Près de la moitié de cette somme, soit 1,9 milliard de dollars, a été levée au cours des trois premiers mois de l'année, 1,1 milliard de dollars ayant été levés au deuxième trimestre, 650 millions de dollars au troisième trimestre et seulement 245 millions de dollars au dernier trimestre de 2022.