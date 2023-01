Etidal et Telegram suppriment plus de 15 millions de contenus extrémistes

Le 21 février 2022, Etidal et Telegram ont annoncé la signature d'un accord visant à renforcer leur coopération dans la lutte contre ce fléau

Le Centre mondial de lutte contre les idéologies extrémistes (Etidal) et la plateforme de messagerie Telegram ont supprimé plus de 15 millions de contenus en ligne et fermé 6 824 chaînes en 2022 afin de prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent. Les deux organisations ont convenu d'étendre leur coordination pour détecter et supprimer les contenus faisant l'apologie du terrorisme.

Près de 4,2 millions d'éléments de contenu de Daech ont été supprimés et 2 654 chaînes ont été fermées; 3,7 millions d'éléments de Hayat Tahrir al-Sham ont été supprimés et 703 chaînes ont été fermées; et 625 337 éléments d'Al-Qaida ont été supprimés et 259 chaînes ont été fermées. Le 21 février 2022, Etidal et Telegram ont annoncé la signature d'un accord visant à renforcer leur coopération dans la lutte contre ce fléau.

Parmi les éléments visés figurent des fichiers multimédias – PDF, vidéos et enregistrements audio – téléchargés par des groupes sur Telegram sur des chaînes Telegram publiques. L'accord de coopération vise à protéger les utilisateurs de la plateforme contre les contenus extrémistes, les influences idéologiques et les tentatives d'exploitation de l'espace de partage de contenus. En août, le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations unies a salué les efforts d'Etidal dans la lutte contre certaines idéologies, saluant les connaissances pratiques du centre mondial sur les différents groupes extrémistes.