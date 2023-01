Israël/high-tech : 60 % de recrutements en moins en un an

Les chiffres de cette année correspondent à la crise économique mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine

Selon le rapport de synthèse 2022 de Start-Up Nation Central, en collaboration avec l'institut de recherche SNPI publié mardi, le cyber recrutement en Israël a diminué de plus de 60% entre 2021 et 2022. C’est le domaine qui a subi la baisse la plus importante parmi les grands secteurs et tous les secteurs sont touchés : cyber, fintech, climatetech, agro et food-tech, santé et sciences de la vie.

Par rapport à 2021, on note une baisse dans quatre secteurs hors agro et food-tech, tant dans le nombre de recrutements que dans le montant total des investissements. L’examen annuel révèle que les recrutements dans le secteur cyber ont diminué d'environ 60 % entre 2021 et 2022. Ceci, alors que la diminution annuelle de l'ensemble de l'écosystème est d'environ 42%.

Hadas Parush/Flash90 Illustration - Une start-up israélienne

Les données Finder-Start-Up Nation montrent également que les investissements totaux en 2022 ont chuté de près de moitié par rapport à 2021. Mais ce phénomène n'est pas propre à Israël. En effet, les investissements dans les entreprises technologiques ont également chuté d'environ 40 % dans la Silicon Valley, aux États-Unis.

Les chiffres de cette année correspondent à la crise économique mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine. Le premier semestre 2022 a été la continuation de l'année record de 2021, tandis que le second semestre était déjà marqué par la baisse des marchés financiers et la crainte d'une profonde récession mondiale. "La crise actuelle met l'accent sur la nécessité de créer de la diversité dans les secteurs technologiques qui dirigent l'économie israélienne, et le développement de piliers économiques, pouvant ajouter une valeur économique et technologique significative à Israël et au monde", indique Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central.