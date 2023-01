La Nasa annonce la découverte d'une exoplanète potentiellement habitable de la taille de la Terre

Ce corps céleste baptisé TOI 700 e orbite autour d'une étoile située à environ 100 millions d'années-lumière de la Terre

Une nouvelle planète de la taille de la Terre a été découverte par des scientifiques de la Nasa dans le cadre de la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), a annoncé l’agence spatiale américaine dans un communiqué publié mardi. Ce corps céleste baptisé TOI 700 e serait potentiellement habitable et orbite autour d'une étoile située à environ 100 millions d'années-lumière de la Terre.

Lancés en 2018, la mission TESS et le télescope du même nom ont pour objectif de recenser de manière systématique les exoplanètes et les planètes telluriques gravitant dans la zone habitable d’étoiles situées à proximité de la Terre.

NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (NASA/Ames/JPL-Caltech/AFP) Un dessin de la Nasa montrant la planète Kepler-186f, première planète découverte par le télescope spatial Kepler de la taille de la Terre, dans une zone considérée comme habitable par rapport à son étoile

Selon les scientifiques, cette exoplanète, située dans la "zone habitable" de la constellation de la Dorade, serait rocheuse et sa taille correspondrait à environ 95 % de celle de la Terre. Les deux exoplanètes se trouvent en effet dans la zone habitable de leur étoile, c’est-à-dire à une distance suffisante pour que de l’eau liquide puisse potentiellement exister à leur surface et, avec elle, des formes de vie.

"Cela fait du système TOI 700 une perspective intéressante pour un suivi supplémentaire. […] Le système montre également comment les observations supplémentaires de TESS nous aident à trouver des mondes de plus en plus petits", s’est réjouie Emily Gilbert, chercheuse au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa (Pasadena, Californie).

"C'est l'un des rares systèmes que nous connaissons, qui abrite plusieurs petites planètes habitables", a-t-elle ajouté. Elle a noté que les observations de la mission TESS aident également à trouver des petits mondes de manière de plus en plus fréquente. Les astronomes avaient précédemment découvert trois exoplanètes baptisées TOI 700 b, c et d, dans le système TOI 700.