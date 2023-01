Tim Cook devrait toucher 49 millions de dollars, soit trois fois plus qu'il y a trois ans.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a demandé une réduction de 40 % de son salaire et gagnera 49 millions de dollars en 2023. À titre de comparaison, le salaire de Cook en 2022 était supérieur à 99 millions de dollars, soit 3 millions de dollars en salaire de base, et le reste en primes et récompenses.

La réduction de la rémunération découle du fait que le salaire de Cook est lié à la performance de l'action Apple, qui a chuté de près d'un tiers au cours de la dernière année. Désormais, 75 % du salaire de Cook seront rattachés à l'action, alors que jusqu'à présent seuls 50 % dépendaient de la performance.

Le comité de rémunération de la société californienne avait lors d'un vote consultatif de l'année dernière approuvé la rémunération de Tim Cook à 64%. Pour l'exercice 2020, les mêmes actionnaires avaient validé la hausse de rémunération à hauteur de 95%. Redoutant probablement un vote encore plus serré cette année, Tim Cook a donc préféré faire un geste de lui-même. Cependant, Apple a précisé que la réduction de salaire a été faite à l'initiative de Cook et dans l'intention d'un accord plus large sur les conditions de rémunération.

Mladen ANTONOV / AFP

L'action Apple effacera près d'un billion de dollars de sa valeur en 2022. Cependant, depuis que Cook a pris ses fonctions de PDG, l'action d'Apple a grimpé de 1 212 % et sa valeur a culminé à environ 3 000 milliards de dollars.

Bloomberg rapporte également qu'un changement significatif est attendu dans les ordinateurs fabriqués par Apple dans les années à venir. Tout d'abord, il a été annoncé qu'Apple travaillait à intégrer un écran tactile dans ses ordinateurs Mac. Un ordinateur MacBook Pro avec un écran OLED devrait être le premier des ordinateurs d'Apple à intégrer un écran tactile, et selon les estimations, pourrait être présenté dès 2025.

C'est une étape dont Apple a activement pris ses distances au cours de la dernière décennie, arguant que les écrans tactiles des ordinateurs portables ne sont pas une combinaison attrayante et que les iPads sont une meilleure alternative pour ce type d'utilisation.

Le renforcement de la concurrence ainsi que l'affaiblissement du secteur des tablettes peuvent expliquer la raison pour laquelle Apple travaille sur une décision à laquelle il s'est fortement opposé dans le passé.