Google annonce la suppression d'environ 12.000 emplois dans le monde

"Nous avons embauché dans un contexte économique différent de celui que nous connaissons aujourd'hui"

Alphabet, la société mère de Google, a supprimé environ 12 000 emplois, soit 6 % de ses effectifs, a annoncé vendredi l'entreprise, dans le cadre des derniers licenciements qui secouent le secteur technologique.

Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, avait déclaré que l'entreprise avait rapidement augmenté ses effectifs ces dernières années "pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd'hui". "J'assume l'entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici", a-t-il affirmé.

Ces licenciements interviennent quelques jours après que son rival Microsoft a annoncé qu'il allait licencier 11 000 personnes dans le monde.

Les pertes d'emplois d'Alphabet touchent les équipes de l'entreprise, notamment le recrutement et certaines fonctions d'entreprise, ainsi que certaines équipes d'ingénierie et de produits. Les licenciements sont mondiaux et auront un impact immédiat sur le personnel américain.

ALAIN JOCARD / AFP Logo de la multinationale américaine de technologie et de services Internet Google

Alphabet a déjà envoyé un courriel aux employés concernés, tandis que le processus prendra plus de temps dans d'autres pays en raison des lois et pratiques locales en matière d'emploi.

La nouvelle intervient dans une période d'incertitude économique et de promesses technologiques, au cours de laquelle Google et Microsoft ont investi dans un domaine de logiciels en plein essor connu sous le nom d'intelligence artificielle générative.

"Je suis confiant quant à l'énorme opportunité qui se présente à nous grâce à la force de notre mission, à la valeur de nos produits et services, et à nos investissements précoces dans l'IA", a affirmé Pichai.