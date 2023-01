États-Unis : échec d’un essai de vaccin contre le sida

Le vaccin nommé Mosaico était à un stade expérimental avancé mais a été stoppé avant son terme selon les recommandations du DSMB

Un essai de vaccin contre le VIH a échoué, s’étant révélé inefficace, a annoncé cette semaine le laboratoire Janssen, son fabricant, qui l’a développé en collaboration avec plusieurs partenaires publiques américains. "La nouvelle est décevante mais ce n'est pas la fin des efforts pour développer un vaccin", a affirmé le Dr Anthony Fauci, ancien directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis, qui était partenaire de l'équipe de recherche. Dans une interview au New York Times, d'autres experts ont quant à eux estimé que cet échec faisait revenir le combat contre le sida, trois à cinq ans en arrière.

Le vaccin nommé Mosaico était à un stade expérimental avancé mais a été stoppé avant son terme selon les recommandations du comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB). Cet échec s'ajoute à une longue liste de de développements qui ont tenté de lutter contre le virus mais ont échoué.

AP Photo/Susan Walsh, POOL Le Dr Anthony Fauci, partenaire de l'équipe de recherche du vaccin Mosaico contre le VIH

Les essais avaient été entamés en 2019 dans 9 pays en Europe en Amérique du sud et aux États-Unis, sur 3 900 hommes des communautés gay, cis et trans. Les participants étaient âgés de 18 à 60 ans et ont reçu 4 injections sur un an. Certains ont été injectés avec le vaccin, d’autres avec un placebo. Aucune différence significative n'a été trouvée entre les deux groupes concernant l'infection par le virus.

Selon les estimations, chaque année, environ 1,5 million de personnes sont infectées par le VIH et 650 000 en meurent. Selon le réseau NBC, au cours des dernières années, 9 vaccins ont atteint le stade d'un essai clinique avancé, dont Mosaico. Un seul d'entre eux a montré des signes d'efficacité - une expérience menée en Thaïlande au début des années 2 000. Selon les chercheurs qui ont participé à l’élaboration de Mosaico, il est encore trop tôt pour déterminer les raisons de l’échec. Anthony Fauci précise qu’'il existe d'autres approches qui pourraient conduire à des résultats encourageants.