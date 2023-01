Israël : le secteur high tech également touché par la vague mondiale de licenciements

Les demandes d'allocations chômage parmi les travailleurs de la high tech ont grimpé de près de 20 % le mois dernier

La crise naissante dans le secteur de la high tech et les licenciements massifs qui en découlent dans le monde entier n'épargnent pas le marché israélien, alors que les demandes d'allocations chômage ont continué à augmenter en décembre 2022, a indiqué dimanche l'Agence israélienne pour l'emploi.

Les demandes d'allocations chômage parmi les travailleurs de la high tech ont grimpé de près de 20 % le mois dernier. Les développeurs et analystes de logiciels ont été les plus nombreux à perdre leur emploi, puisque le nombre de chômeurs issus de ces métiers a augmenté de 19,1%. Les demandes d'allocations chômage ont par ailleurs augmenté de 17,6 % chez les techniciens et les ingénieurs.

Cette situation s'inscrit dans un contexte d'expansion des licenciements massifs chez les géants de la high tech tels que Microsoft, Meta, Amazon, Intel ou encore Google.

Les données indiquent une tendance persistante sur le marché du travail israélien depuis avril 2022. Alors que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté et s'est établi à 88 800 en décembre, soit une hausse de 0,66 % par rapport à novembre, le nombre de demandeurs d'aide au revenu est tombé à seulement 54 400, l'un des chiffres les plus bas enregistrés en deux décennies, contre 55 200 le mois précédent.