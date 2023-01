Israël: quand le codage devient une activité comme une autre pour les petits

Aujourd’hui, en Israël, le high-tech est omniprésent dans la vie du pays

Non la programmation informatique, le codage, ne sont pas uniquement réservés aux geeks ou aux trentenaires ! Désormais, les enfants peuvent se sensibiliser à différents langages informatiques et même apprendre à développer des jeux vidéos, dès leur plus jeune âge. "Nous avons ouvert des cours pour les enfants à partir de 6 ans, il suffit de de savoir lire", explique Laura, co-fondatrice de CODii.fr, un site qui propose des cours de codage via zoom ou en présentiel, dans tout Israël, aux 6-18 ans.

CODii.fr Cours de codage pour enfants

Dans les classes, six à huit élèves se retrouvent toutes les semaines pour apprendre les langages informatiques comme Java, Python, C, Unity, Scratch. Ils y découvrent de façon ludique le monde de la programmation et se familiarisent avec des notions qui feront partie de leur quotidien dans quelques années. En d’autres termes ils prennent de l’avance !

"Aujourd’hui, en Israël, le high-tech est omniprésent. Nous voulons donner la chance aux enfants francophones de continuer à bien s’intégrer grâce à notre programme. Nous leur enseignons les fondamentaux de l’intelligence artificielle, comment donner à l’ordinateur les consignes qui lui permettront de créer le programme voulu... Nous enseignons la création de sites internet, d’applications et de jeux vidéos. Cela semble complexe et réservé aux développeurs ou aux ingénieurs mais au contraire, dans un monde en perpétuelle évolution, ces nouvelles technologies font partie du quotidien. Nous sommes certains que l'apprentissage de la programmation dès le plus jeune âge permet aux enfants d’éveiller leur esprit, leur créativité et leur curiosité. Et peut même susciter des vocations".

CODii.fr Cours de codage pour enfants

Mais l’excellence n’est pas le seul intérêt de ces cours… 'Ma fille a 8 ans, et elle a été diagnostiquée avec un retard intellectuel léger", raconte Laetitia, la maman d'Elya. "Elle qui a des difficultés à l’école, qui ne sait ni lire ni écrire, s’est découverte une facilité inattendue à manier la souris, et à inventer des jeux. Nous sommes en train de travailler ensemble sur l’histoire d’une princesse qui se promène dans le jardin du château et qui doit éviter les pommes empoisonnées, c’est elle qui a imaginé le jeu et qui est en train de le créer. C’est extrêmement gratifiant".

Le plaisir d’Elya à se connecter et à inventer, aux côtés de sa mère, des jeux vidéos bien réels est révélateur de la manière dont les cours sont dispensés. "Nous sommes très encadrés au départ, puis moins si nous n’en avons pas le besoin", explique Laetitia. "L’équipe de formation est fantastique et s'adapte au cas par cas".

L’idée de ces formations est née pendant la crise du covid. Laura, spécialisée dans le marketing digital, son beau-frère ingénieur développeur informatique et son mari entrepreneur, décident de réunir tous les enfants de la famille pour leur créer du temps d’écran « intelligent ». De là, naissent des cours et des modules qu’ils décident de rendre accessibles à tous ! "Nous avons alors lancé des cours, en partenariat avec la mairie de Tel Aviv et les centres Mehoubarim des villes de Netanya, Ashdod et Jérusalem. En plus des cours privés, nous avons ouvert des activités dans ces villes pour tous les enfants francophones à partir de 9 ans dont les parents ont moins de 15 ans d’alya".

"Nous constatons chaque jour un réel enthousiasme de la part des familles lorsqu'elles découvrent CODii, que ce soit au niveau du concept ou au niveau des cours à proprement parler. Et nous espérons pouvoir intéresser un maximum d’enfants au monde fascinant de la programmation", reprend Laura Un début prometteur, à l'image de la start up nation.