Spotify va supprimer 6% de ses effectifs

Spotify Technology a annoncé lundi qu'elle prévoyait de supprimer 6 % de ses effectifs ce qui s'ajouterait aux licenciements massifs dans le secteur technologique en prévision d'une éventuelle récession. L'industrie technologique est confrontée à un ralentissement de la demande après deux années de croissance alimentée par une pandémie, au cours desquelles elle a embauché de manière très soutenue. Cela a conduit des entreprises telles que Meta, Microsoft ou encore Google, à supprimer des milliers d'emplois.

"Au cours des derniers mois, nous avons fait des efforts considérables pour réduire les coûts, mais cela n'a tout simplement pas suffi", a déclaré le directeur général Daniel Elk dans un billet annonçant la suppression de quelque 600 emplois. "J'ai été trop ambitieux en investissant avant la croissance de nos revenus", a-t-il ajouté, faisant écho à un sentiment exprimé par d'autres patrons de la tech ces derniers mois.

Les dépenses d'exploitation de Spotify ont augmenté deux fois plus vite que son chiffre d'affaires l'année dernière, car la société de streaming audio a énormément investi dans son activité de podcast, qui est plus intéressante pour les annonceurs en raison de niveaux d'engagement plus élevés.

AP Photo/Richard Drew

Dans le même temps, les entreprises ont réduit leurs dépenses publicitaires sur la plateforme, reflétant une tendance observée chez Meta et Alphabet Inc, la société mère de Google, alors que les hausses rapides des taux d'intérêt et les retombées de la guerre Russie-Ukraine ont exercé une pression sur l'économie. L'entreprise, dont les actions ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges de pré-marché, est en train de se restructurer afin de réduire les coûts et de s'adapter à la détérioration de la situation économique.

Elle a annoncé le départ de Dawn Ostroff, responsable du contenu et de la publicité, après plus de quatre ans passés au sein de l'entreprise. Dawn Ostroff a contribué à façonner l'activité podcast de Spotify et l'a guidé à travers les réactions négatives autour de l'émission de Joe Rogan pour avoir prétendument diffusé des informations erronées sur le COVID-19.

La société a déclaré qu'elle nommait Alex Norström, responsable de l'activité freemium, et Gustav Söderström, responsable de la recherche et du développement, au poste de co-présidents. Au 30 septembre, Spotify comptait environ 9 800 employés à temps plein.