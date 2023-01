Une nouvelle technologie israélienne rallonge la durée de conservation des légumes

"Le concombre se conserve habituellement deux semaines au réfrigérateur, nous en avons conservé neuf semaines après traitement" (Yael Boterno)

Selon les données du ministère de l'Agriculture israélien, plus de la moitié des fruits et légumes n’arrivent pas jusqu’aux assiettes des habitants du pays. Ces pertes en constante augmentation sont dues au changement climatique qui raccourcit leur durée de conservation. Une nouvelle technologie développée en Israël vise à résoudre ce problème en utilisant l'intelligence artificielle (IA).

"Les données de base sur le légume sont saisies dans un ordinateur et l'intelligence artificielle suggère comment le conserver au mieux. Par exemple, l’IA nous a préconisé de plonger le légume dans de l'eau chaude avec exposition aux rayons UV, puis de l’emballer dans un sac spécifique", explique le Dr Danny Gemarsani du laboratoire Postrobest, de l'Institut de recherche Miguel.

BERND WUESTNECK / DPA / AFP Illustration - Un concombre soumis à des tests scientifiques

Le concombre a été le premier légume choisi pour l’expérience. "Le concombre se conserve habituellement environ deux semaines dans un réfrigérateur domestique. Après traitement, nous avons obtenu des concombres qui ont pu être conservés intacts pendant neuf semaines", démontre Yael Boterno de l'Institut de recherche Miguel.

Ces recherches ont été entamées il y a plusieurs mois dans un laboratoire de recherche sur les aliments. L’intelligence artificielle permet d’étudier les données fournies en un temps record et de réduire le temps de découverte d’une solution de plusieurs années. Après le succès probant obtenu avec les concombres, les chercheurs sont sur le point de tenter de prolonger la durée de vie de végétaux plus fragiles comme les champignons et les fruits rouges.