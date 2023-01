Microsoft confronté à une panne mondiale de "configuration réseau"

Plusieurs applications de la suite bureautique en ligne Microsoft 365 qui compte plus de 300 millions d'utilisateurs dysfonctionnent

Microsoft est victime d’une panne mondiale ce mercredi qui affecte des millions d’utilisateurs. Le géant américain de la technologie a indiqué sur Twitter avoir "isolé le problème" lié à des soucis de "configuration réseau" et chercher "la meilleure stratégie pour y remédier". Le dysfonctionnement a mis hors service la plateforme de cloud Azure de l'entreprise. "Nous avons déterminé que le problème de connectivité réseau se produit avec les appareils à travers le réseau étendu (WAN) de Microsoft", a déclaré Microsoft.

Des milliers d'incidents ont été signalés par des personnes se plaignant de ne pas pouvoir accéder aux outils Outlook et Teams. La société n'a pas précisé combien d'utilisateurs ont été touchés, mais les problèmes ont été enregistrés dans plusieurs applications de la suite bureautique en ligne Microsoft 365 qui compte plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde. La panne a particulièrement touché les utilisateurs en Asie et en Europe. Seuls les services en Chine et sa plateforme pour les gouvernements n'ont pas été touchés.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs à travers le monde se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à leurs outils habituels. Des dysfonctionnements ont été signalés sur le site Downdetector, pour plusieurs autres services de Microsoft, comme la plateforme de jeu Xbox Live au réseau social professionnel LinkedIn.

Microsoft a annoncé récemment réduire ses effectifs de 5%, soit environ 10 000 employés en voie de licenciement, invoquant la conjoncture économique et les changements de priorités de ses clients. Le groupe a vu sa croissance décélérer et ses bénéfices diminuer lors du dernier trimestre 2022, selon ses résultats publiés mardi.