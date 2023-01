Facebook vide secrètement les batteries de téléphone de ses utilisateurs, selon un ex-employé

Un ingénieur qui a été licencié par Meta a indiqué que, selon ses supérieurs, "cette pratique visait à tester des fonctionnalités"

Un ancien employé du géant de la high tech Meta a intenté une action en justice contre l'entreprise, affirmant que Facebook vide sciemment les batteries des téléphones des utilisateurs sous prétexte de tester des fonctionnalités. L'ex-employé a indiqué avoir été licencié lorsqu'il a constaté que cette pratique était néfaste et a refusé d'y participer, selon le New York Post.

George Hayward, un ingénieur de 33 ans, spécialiste en données, a travaillé chez Facebook pour l'application Messenger qui permet aux utilisateurs d'échanger des textes, des appels téléphoniques et des appels vidéo. Lors d'un procès intenté à la firme, Hayward a affirmé être tombé sur un document de formation interne intitulé " Comment réaliser des tests négatifs réfléchis ", où figurent des exemples d'expériences où les batteries des utilisateurs ont été secrètement, mais tout à fait intentionnellement, vidées sous couvert de tester certaines fonctionnalités de l'application. Cette pratique, note Hayward, est appelée "test négatif".

"Je n'ai jamais vu un document aussi horrible dans ma carrière", a déclaré Hayward, selon le New York Post. "J'ai dit à la directrice, 'Cela peut nuire à quelqu'un', et elle a dit qu'en nuisant à quelques-uns, on pouvait aider le grand public. J'ai refusé de faire ce test. Il s'avère que si vous dites à votre patron 'Non, c'est illégal', cela ne passe pas très bien", a-t-il ajouté.

L'ancien employé affirme ne pas connaître le nombre exact de personnes touchées par cette pratique, mais pense que Facebook s'est livré à cette activité en raison de l'existence du module de formation interne. Selon le journal, l'action en justice qu'il a intentée contre Meta devant le tribunal fédéral de Manhattan visait à obtenir des dommages-intérêts non définis. La plainte a finalement dû être retirée car les conditions d'emploi de Meta ont obligé Hayward à plaider sa cause en arbitrage. Selon son avocat Dan Kaiser la plupart des gens n'ont aucune idée que Facebook et d'autres sociétés de réseaux sociaux peuvent décharger intentionnellement votre batterie. "C'est clairement illégal. C'est enrageant que la batterie de mon téléphone puisse être manipulée par n'importe qui", a-t-il affirmé. Meta, la société mère de Facebook, a licencié plus de 11 000 employés, soit 13 % de ses effectifs en novembre dernier.