Israël : la cybersécurité a arrêté plus de 1 000 de cyberattaques en 2022

Aux 1 000 cyberattaques déjouées, il convient d’ajouter des milliers d'autres tentatives de moindre importance observées dans le cyberespace israélien

La cybersécurité israélienne a permis de prévenir ou d’arrêter plus d'un millier de tentatives de cyberattaques qui auraient pu causer de graves dommages à l'économie du pays si elles avaient été couronnées de succès. Ces statistiques ont été présentées ce mardi par Gaby Portnoy, le chef de la Direction nationale de la cybersécurité d'Israël, lors de la conférence Cybertech Global qui se déroule du 30 janvier au 1er février à Tel Aviv. Les chiffres annoncés prennent en compte les tentatives les plus sérieuses gérées par la cybersécurité, auxquelles il convient d’ajouter des milliers d'autres tentatives de moindre importance observées dans le cyberespace israélien.

"Israël subit des cyberattaques comme les autres pays du monde, mais nous avons en plus l'Iran qui mène une attaque organisée, orchestrée et agressive contre le cyberespace israélien", a indiqué Gaby Portnoy au cours de la conférence. "Notre défense est plus solide que jamais. Nous savons comment ils fonctionnent, la plupart du temps sans réussir à causer de réels dégâts", a-t-il précisé.

AFP/PHILIPPE HUGUEN Illustration - Cyberattaque

"À l’instar de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre l'espionnage, le grand public ignore la plupart du temps les attaques qui ont été déjouées. Notre travail consiste à empêcher ces attaques, qui, si elles réussissaient, causeraient des millions de shekels de dommages à l’économie du pays", a souligné Gaby Portnoy.

Au cours de la conférence, le système "Cyber Dome" de la Direction nationale de la cybersécurité, qui fournira des outils et des services aux organisations via un portail national basé sur le regroupement de plusieurs sources qui donneront une image de la situation en temps réel, a également été présenté.