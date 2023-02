Le chatbot à succès de la société OpenAI a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs en janvier, deux mois seulement après son lancement

ChatGPT, le chatbot à succès de la société OpenAI, aurait atteint 100 millions d'utilisateurs actifs en janvier, deux mois seulement après son lancement, ce qui en fait le logiciel grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, selon une étude d'UBS publiée mercredi. Le robot conversationnel ChatGPT qui permet de générer des dissertations, des annonces publicitaires ou des lignes de code informatique sur demande et en quelques secondes, suscite ainsi plus de fascination que n'importe quelle autre avancée technologique récente.

Lionel BONAVENTURE / AFP Des écrans affichant les logos de Microsoft et de ChatGPT

"En 20 ans de suivi de l'espace Internet, nous n'avons pas souvenir d'une montée en puissance plus rapide d'une application internet grand public", ont affirmé les analystes d'UBS dans leur note. Le rapport, qui cite des données de la société d'analyse Similarweb, indique qu'une moyenne d'environ 13 millions de visiteurs uniques ont utilisé ChatGPT par jour en janvier, soit plus du double des niveaux de décembre.

Il a fallu à TikTok environ neuf mois après son lancement mondial pour atteindre 100 millions d'utilisateurs et 2 ans et demi à Instagram, selon les données de Sensor Tower.

La société OpenAI, qui vient de passer un nouvel accord avec Microsoft de plusieurs milliards, a mis ChatGPT à la disposition du public fin novembre, mais elle annoncé mercredi le lancement d'une version payante : 20 dollars par mois pour un service prioritaire, meilleur et plus rapide. L'entreprise planche aussi sur un logiciel de détection des textes rédigés par des humains ou avec de l'IA.

Les analystes estiment que le lancement viral de ChatGPT donnera à OpenAI un avantage de premier plan par rapport aux autres sociétés d'intelligence artificielle. L'utilisation croissante du logiciel a également fourni un retour d'information précieux pour aider à former les réponses du chatbot.

La mise à disposition de cet outil soulève des craintes car il pourrait servir à automatiser la création à grande échelle d'arnaques ou de campagnes de désinformation ultra crédibles. Malgré tout, le lancement de ChatGPT fin novembre 2022 restera dans l'histoire comme un tournant de l'intelligence artificielle.