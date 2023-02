Google prépare une riposte à ChatGPT

Le géant de l'internet a investi près de 400 millions de dollars dans Anthropic, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle

Google semble déterminer à rivaliser avec ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle de la société OpenAI qui a annoncé la semaine dernière avoir dépassé les 100 millions d’utilisateurs, alors que les algorithmes de ChatGPT sont considérés comme une véritable menace pour le moteur de recherche du géant de l'internet.

Bloomberg et le Financial Times rapportent ainsi que Google a investi près de 400 millions de dollars dans Anthropic, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle fondée par des anciens employés d'OpenAI. Selon Bloomberg, Anthropic a développé un chatbot appelé "Claude" qui n'est pas encore accessible au public. Une présentation officielle est cependant attendue rapidement. Peut-être même mercredi, lors d'un événement Google à Paris qui traitera de la recherche et l'intelligence artificielle.

Lionel BONAVENTURE / AFP Des écrans affichant les logos d'OpenAI et de ChatGPT.

Claude devrait concurrencer ChatGPT, le chatbot lancé fin novembre et qui est devenu le phénomène qui bouscule le monde de la technologie ces dernières semaines.

L'investissement de Google dans Anthropic a été révélé environ deux semaines après que Microsoft a annoncé qu'il investissait "plusieurs milliards" dans OpenAI et intégrait les outils que l'entreprise développe dans ses produits.

On ne sait pas si Google suivra l'exemple de Microsoft et intégrera les outils d'Anthropic dans son portefeuille de produits. Par ailleurs, selon CNBC, les employés de Google testent déjà un chatbot appelé Apprentice Bard basé sur LaMDA, un modèle de langage avancé développé en interne. Dans le même temps, DeepMind, propriété de Google, se prépare également à lancer son propre chatbot appelé Sparrow plus tard cette année.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que ChatGPT a provoqué une véritable panique chez Google et le géant de la technologie a l'intention de lancer une vingtaine de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle cette année, dont une nouvelle version de son moteur de recherche qui comprendra des fonctionnalités basées sur le chatbot.

La semaine dernière, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que "dans les semaines et les mois à venir", les utilisateurs pourront avoir une "interaction directe" avec les modèles de langage développés par l'entreprise.