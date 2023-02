La deuxième édition de la conférence technologique LEAP s'ouvre en Arabie saoudite

"Les acteurs de la tech considèrent désormais le LEAP comme un événement incontournable"

La deuxième édition du plus grand évènement technologique s'est ouverte à Riyad. Des représentants de sociétés telles que Snap, Aramco et Zoom y ont tenu des expositions. Le coup d'envoi de la conférence LEAP a été donné par une annonce de l'entreprise de services de cloud Oracle, qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars en Arabie saoudite.

https://twitter.com/i/web/status/1621912120282447877 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'année dernière, l'événement avait permis de recueillir 6,4 milliards de dollars d'investissements dans les technologies du Royaume, qui s'efforce de moderniser son économie. Le LEAP se tient au Riyadh Front Expo Center du lundi 6 au jeudi 9 février. Il accueillera plus de 720 intervenants de 50 pays. Parmi les autres exposants figurent Google, NEOM, Mastercard, Ericsson et John Lee, chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong.

Au total, plus de 100 000 personnes sont attendues au LEAP, organisé par le ministère des communications et des technologies de l'information du Royaume (MCIT) en collaboration avec Tahaluf - une coentreprise stratégique détenue conjointement par Informa PLC et la Saudi Federation for Cyber Security and Programming (SAFCSP). Il y aura également des invités célèbres, actifs dans le secteur des technologies, notamment le rappeur Will.i.am et le footballeur Carles Puyol.

https://twitter.com/i/web/status/1618942365158330368 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous sommes impatients de présenter les possibilités infinies qu'offrent les technologies à LEAP23, en mettant en lumière l'influence croissante de nos solutions technologiques de pointe", a déclaré Keith Jordan, vice-président de l'innovation chez Mastercard, dans un communiqué.

"Il n'y a jamais eu d'événement qui ait suscité une adhésion aussi rapide de la part des entreprises, des gouvernements, des sponsors et des sommités de la technologie", a ajouté Michael Champion, vice-président régional, MEA, chez Informa Markets. "Les acteurs de la tech considèrent désormais le LEAP comme un événement incontournable et l'Arabie saoudite comme le catalyseur d'un tout nouveau monde d'opportunités."