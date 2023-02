Une application israélienne, SYNCH, aide les secours en Turquie

L'application SYNCH transforme les téléphones portables en une combinaison de talkie-walkie, WhatsApp, et dispositif de navigation et de cartographie

Un application mise au point par la société israélienne Elbit Systems aide les secouristes israéliens de United Hatzalah présents dans la zone sinistrée en Turquie. Le système SYNCH est conçu pour gérer les collaborations entre tout le personnel médical de la zone sinistrée et le centre de commandement de United Hatzalah à Jérusalem. En plus des tâches quotidiennes de sauvetage, l'application a déjà subi plusieurs "baptêmes du feu" lors d'incidents à causalité multiple.

SYNCH centralise le travail de toutes les personnes déployées sur le terrain. Les superviseurs d'équipe peuvent gérer toutes les équipes d'urgence et de sauvetage de United Hatzalah sur une carte, et utiliser divers outils pour les guider et les aider dans leur mission. Les équipes présentes dans la zone sinistrée peuvent transmettre des messages vocaux, des photos et des vidéos en direct depuis le terrain, et envoyer des mises à jour aux centres de commandement et de contrôle.

ADEM ALTAN / AFP Illustration - Des secouristes en Turquie

L'application fonctionne sur n'importe quel réseau cellulaire et permet aux équipes d'être déployées rapidement dans n'importe quel environnement disposant d'une couverture réseau, tout en maintenant le contact avec les parties sur le terrain et en Israël. SYNCH est installé sur les téléphones portables comme une application, les transformant en une combinaison de talkie-walkie, de WhatsApp et de dispositif de navigation et de cartographie - ce qui en fait une application tout en un.

"Lors de tels événements, la connexion entre la délégation et le centre d'urgence international de United Hatzalah est extrêmement importante - et il ne fait aucun doute que la coopération avec Elbit contribue à sauver des vies", a indiqué Zohar Eli de United Hatzalah.