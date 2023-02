La serre contiendra de l'atmosphère terrestre compressée, afin de procurer de l’oxygène et du dioxyde de carbone aux plantes

L'alimentation est un des défis de la prochaine ère de l’exploration spatiale. Comment nourrir les astronautes qui se rendront sur la lune ou sur Mars ? Pour le professeur Simon Barak, de l'Université Ben Gurion à Sde boker, la solution est tout simplement de faire pousser des plantes dans l’espace ! Le chercheur coordonne actuellement une mission composée de biologistes israéliens, australiens et sud-africains, pour envoyer pour la première fois des plantes sur la lune. Le projet fait partie des nombreuses expériences scientifiques qui accompagneront le lancement de la sonde spatiale israélienne Beresheet 2.

Dans une interview accordée à i24NEWS, le Pr. Simon Barak explique que “la sonde va transporter une serre au sein de laquelle seront menées les expériences. Afin de permettre son transport par Beresheet 2, elle fera moins d’1,5 kilos. Les végétaux envoyés dans l'espace seront sous forme de graines ou de plantes dites de « résurrection ». Celles-ci ont la particularité de pouvoir vivre en étant desséchées pendant des années. Elles peuvent ensuite être réanimées au contact de l’eau. C’est par exemple le cas de la Selaginella lepidophylla, appelée aussi «Fausse rose de Jéricho», qui peut se passer d'eau durant plusieurs années en se desséchant, jusqu'à ne conserver que 3 % de sa masse.

La serre contiendra également de l'atmosphère terrestre compressée, afin de procurer de l’oxygène et du dioxyde de carbone aux plantes. Elle sera dotée d'un système d'éclairage, d'arrosage, de chauffage et de caméras spéciales qui permettront de surveiller les plantes pendant leur croissance et de transmettre toutes ces données sur Terre en temps réel.

La mission comporte de nombreuses difficultés. "Le premier défi, c’est que les graines et le tissu de résurrection séché doivent survivre au voyage vers la lune", explique le professeur Barak. "Il va durer environ quatre mois et demi, et pendant ce temps, il y aura beaucoup de variations de température dans la serre, car elle ne sera pas encore alimentée en électricité. Les températures peuvent descendre jusqu'à -50 degrés Celsius et monter jusqu'à +60 degrés Celsius. Le second défi est de faire germer les graines dès que le caisson se sera posé sur la lune, et de faire en sorte que la plante devienne assez grande dans une période de temps très courte, car notre alimentation en énergie ne durera que 72 heures."

Le professeur Barak est spécialiste des plantes désertiques, et pense que cette expérience va également permettre de mieux comprendre comment les plantes survivent dans des conditions extrêmes. “Les recherches dans mon laboratoire portent sur les gènes spécifiques des plantes qui les aident à survivre dans des conditions très difficiles, comme le désert, avec une alimentation en eau très salée ou bien dans le froid, précise-t-il. J’analyse leurs mécanismes en fonction de leurs gènes. Ces découvertes seront d’une importance capitale, y compris pour nous qui sommes sur la Terre. En effet, en raison de la croissance démographique, notre production alimentaire devrait augmenter de 50 à 70%. Or toutes les terres cultivables sont déjà cultivées ou tendent à disparaître avec le réchauffement climatique."

Les graines et les plantes séchées doivent décoller vers la lune en 2025, lors du lancement de Beresheet 2. Au-delà de l'exploration du nouveaux mondes, cette mission pourra peut-être nous apprendre comment préserver le nôtre.