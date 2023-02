Les Émirats arabes unis, les plus accros aux réseaux sociaux dans le monde

Les Japonais sont ceux qui passent le moins de temps sur internet

Les Émirats arabes unis sont le pays qui utilisent le plus les réseaux sociaux, soit 105,5 % de la population, (un chiffre supérieur à 100 % en raison des faux profils), rapporte le site du blog du modérateur dans un rapport intitulé "Internet, mobile et réseaux sociaux : 30 chiffres clés à connaître en 2023". Ils sont suivis de la Corée du Sud avec 92% et Hong Kong avec 89.9%.

Les pays qui utilisent le moins les plateformes sociales sont les pays du continent africain tels que le Nigéria (14.3%), le Kenya (19.3), et le Ghana (19.5%). Seulement un tiers de la population (33%) dans la région Afrique (hors États arabes du continent) utilise Internet, selon le rapport 2021 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) sur la connectivité numérique dans le monde.

Parmi les pays dans lesquels la population passe le plus de temps sur internet, on retrouve l'Afrique du Sud avec 9h38 passées sur Internet chaque jour en moyenne, le Brésil avec 9h32, et les Philippines avec 9h14.

Eric BARADAT (AFP)

Au pays du soleil-levant, les Japonais sont ceux qui passent le moins de temps sur internet avec 3h45 par jour en moyenne, les Danois avec 4h58 passées sur Internet chaque jour, et l'Allemagne avec 5h12.

Lors de l'année 2022, les Israéliens ont passé environ 12,4 heures par jour devant des écrans, soit une augmentation de 0,4 heure par rapport à la moyenne du temps d'écran en 2020 et 2021 - selon le rapport Internet annuel de Bezeq. Il semblerait que la plupart des Israéliens aient augmenté leur utilisation des écrans pendant leur temps libre, et l'ai diminuée pendant le travail. Le temps moyen passé à utiliser un écran à des fins professionnelles était d'environ 5,1 heures par jour, contre 5,7 heures en 2020.

Le sites les plus visités au monde sont Google, YouTube, Facebook, Pornhub, Xvidéos, Twitter, Wikipedia, Reddit, Instagram, et Xnxx.