Une startup israélienne affirme pouvoir détecter les cancers grâce à des chiens

Les résultats de la société SpotitEarly présentent un taux de réussite de 92,8 % dans l'identification des cancers les plus courants

Une startup israélienne de biotechnologie a affirmé avoir réussi à développer une méthode permettant de détecter différents types de cancer à l'aide d'un simple test respiratoire, et grâce aux capacités olfactives des chiens. SpotitEarly a récemment révélé les résultats à mi-parcours de son étude clinique, lancée il y a environ un an et demi. Ces derniers indiquent un taux de réussite de 92,8 % dans l'identification des quatre types de cancer les plus courants : sein, poumon, colorectal et prostate.

Le test présente une sensibilité élevée même pour les stades précoces, avant l'apparition des symptômes, ce qui est essentiel pour traiter efficacement la maladie et sauver la vie du patient. Il est basé sur une technologie d'intelligence artificielle qui décode les signaux physiques et comportementaux des chiens renifleurs biomédicaux, qui font partie de l'équipe du laboratoire de la société. Si le système est conçu pour confirmer ou infirmer les tests de dépistage de différentes maladies, l'entreprise se concentre actuellement sur la détection précoce du cancer.

Spotitearly SpotitEarly combine les capacités olfactives des chiens avec l'intelligence artificielle

Le test est très facile et rapide à réaliser : il consiste à porter un masque facial, puis à souffler simplement dans celui-ci pendant cinq minutes. Une fois le test terminé, le masque est placé dans un emballage hermétiquement fermé et renvoyé aux laboratoires de la société. Là, il est testé par des chiens entraînés, selon une méthode spécifique, et quelques jours plus tard, le résultat est communiqué au médecin et au patient.

Le processus de balayage de chaque échantillon par les chiens renifleurs ne prend que quelques secondes et peut potentiellement sauver des vies ou éviter de longs mois de stress et d'anxiété dans l'attente des résultats du test pour les patients en bonne santé.

Selon les prévisions, le laboratoire pourrait recevoir les échantillonnages d'un million de tests de dépistage par an. Le coût du produit est d'environ 25% de celui de tout autre produit de dépistage concurrent. SpotitEarly travaille en étroite collaboration avec l'Association israélienne contre le cancer et a l'intention de reverser une partie de ses revenus à l'association lorsque le test sera commercialisé en Israël.

La technologie qui sous-tend le test est liée à la "signature olfactive du cancer". On sait maintenant qu'à un stade précoce du développement des tumeurs cancéreuses, des molécules portant des composés organiques volatils (COV) sont sécrétées, d'abord dans le système sanguin, puis dans le système respiratoire. Chaque type de cancer possède une signature olfactive unique créée à partir des mêmes COV.