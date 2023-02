HP va supprimer 100 postes en Israël

Ces licenciements traduisent les difficultés des entreprises technologiques à maintenir leur rythme de croissance de la pandémie

Le fabricant américain d'ordinateurs personnels et d'imprimantes Hewlett Packard (HP) va licencier au moins 100 salariés en Israël alors que la société compte 2 500 employés dans le pays. La plupart d'entre eux seront issus de la division "Indigo", une société israélienne acquise par HP au début des années 2000 et qui demeure le principal centre d'affaires local de HP en Israël.

Depuis plusieurs mois, HP est dans un processus de réduction des effectifs, qui s'étend jusqu'à ses bureaux israéliens : fin octobre, il a été annoncé que la société américaine se préparait à un processus de rationalisation et de restructuration dans une autre division, Saitex, et qu'à cette fin, environ 60 employés sur les 250 à 300 employés de l'entreprise en Israël seraient licenciés.

Environ un mois plus tard, le groupe mondial a annoncé son intention de se lancer dans un processus massif de licenciements d'environ 4 000 à 6 000 employés dans le monde, incluant Israël, ce qui représente environ 12 % des employés de la multinationale.

"La société HP continue d'investir dans les centres d'activité et de production en Israël et dans la croissance commerciale de la division d'impression industrielle. Ces mesures, qui sont prises conformément aux défis actuels du marché, permettront à l'entreprise de se réorganiser et de se concentrer sur ses moteurs de croissance", a expliqué HP dans un communiqué.

"HP continuera d'innover et de créer de la valeur pour ses clients, tout en se concentrant sur les processus de numérisation à l'aide de technologies avancées, flexibles et créatives. Nous continuerons à soutenir les valeurs de transparence, d'équité, d'inclusion et de respect envers les employés de l'entreprise", a affirmé la multinationale américaine.