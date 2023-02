La NASA va lancer le premier télescope spatial israélien

Le projet ULTRASAT devrait révolutionner la capacité des scientifiques à détecter et à analyser les événements transitoires dans l'univers

La NASA lancera le premier télescope spatial israélien sur orbite au début de l'année 2026, dans le cadre d'un partenariat récemment signé entre l'agence spatiale américaine et le ministère israélien de l'Innovation, des Sciences et des Technologies. Le satellite d'astronomie transitoire dans l'ultraviolet, ou ULTRASAT, un projet de l'Agence spatiale israélienne et de l'Institut Weizmann des sciences, devrait révolutionner la capacité des scientifiques à détecter et à analyser les événements transitoires dans l'univers, tels que les fusions d'étoiles à neutrons et les explosions de supernovas.

Weizman Institute of Science Impression d'artiste du satellite d'astronomie des phénomènes transitoires dans l'ultraviolet, ou ULTRASAT

Selon l'accord signé entre la NASA et l'ISA, l'agence américaine devient un partenaire du projet ULTRASAT et prendra en charge plusieurs étapes du lancement du satellite. La NASA participera également au programme scientifique d'ULTRASAT. L'Agence spatiale israélienne livrera le télescope, une fois terminée, au Centre spatial Kennedy, pour le lancement. Le télescope sera alors placé en orbite géostationnaire.

Le champ de vision sans précédent d'ULTRASAT, de 204 degrés carrés, multiplie par cent le volume extragalactique accessible aux scientifiques pour la découverte de sources transitoires, par rapport aux observatoires sur Terre. De plus, ULTRASAT mesurera la lumière ultraviolette qui ne peut être mesurée depuis la Terre, et fournira à la communauté scientifique des alertes en temps réel sur les événements transitoires.

La combinaison de ces capacités uniques permettra aux scientifiques d'observer l'univers comme jamais auparavant, faisant la lumière sur certaines questions fondamentales, telles que l'origine des éléments lourds dans la nature et l'impact des trous noirs géants sur leur environnement. Il améliorera la recherche sur une grande variété de questions astronomiques, notamment les supernovas, les étoiles variables et éruptives, les galaxies actives, la source des ondes gravitationnelles et l'accrétion des étoiles par les trous noirs massifs.