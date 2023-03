Sultan al-Neyadi devient le quatrième astronaute d'un pays arabe de l'Histoire, mais le premier de son pays à passer six mois dans l'espace

Une fusée Falcon de SpaceX transportant deux astronautes américains, un cosmonaute russe et un astronaute émirati, a décollé depuis le Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour rejoindre la Station spatiale internationale, après l'annulation à la dernière minute du lancement lundi.

AP Photo/Chris O'Meara Une fusée Falcon 9 de SpaceX décolle de l'aire de lancement 39-A, le jeudi 2 mars 2023, au Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride.

La fusée a décollé peu après minuit, illuminant la nuit alors qu'elle se dirigeait vers la côte est. Près de 80 spectateurs venus des Émirats arabes unis ont assisté depuis le site de lancement au départ de l'astronaute Sultan al-Neyadi, 41 ans, deuxième Émirati seulement à s'envoler dans l'espace, pour une mission de six mois. Al-Neyadi sera rejoint au printemps par deux astronautes saoudiens qui se rendront à la station spatiale lors d'un vol privé de SpaceX payé par leur gouvernement.

Le prince saoudien Sultan bin Salman a été le premier Arabe à aller dans l'espace, à bord de la navette Discovery en 1985. Il a été suivi deux ans plus tard par l'astronaute syrien Muhammed Faris, lancé par la Russie. Tous deux sont restés dans l'espace pendant environ une semaine.

À l'autre bout du monde, à Dubaï et ailleurs aux Émirats arabes unis, des écoles et des bureaux avaient prévu de diffuser le lancement en direct. "Bienvenue en orbite", a déclaré par radio le contrôle de lancement de SpaceX, notant que le décollage a eu lieu quatre ans jour pour jour après le premier vol d'essai orbital de la capsule. "Si vous avez apprécié votre voyage, n'oubliez pas de nous donner cinq étoiles".

La capsule Dragon dans laquelle voyagent les quatre passagers doit s'amarrer à la station spatiale après un trajet d'un peu plus de 24 heures. Ils doivent y rester ensuite environ six mois. Ils remplaceront un équipage américano-russo-japonais en place depuis octobre. Les autres résidents de la station sont deux Russes et un Américain dont le séjour de six mois a été prolongé jusqu'en septembre, après une fuite découverte sur une capsule Soyouz. L'ISS accueillera donc durant quelques jours pas moins de onze personnes.

Une première tentative de lancement a été annulée lundi à la dernière minute en raison d'un filtre bouché dans le système d'allumage du moteur. Même si les tensions entre Washington et Moscou sont au plus haut un an après l'offensive russe en Ukraine, les deux pays ont maintenu un programme d'échange permettant à des Russes de voyager avec SpaceX, et des Américains de voyager à bord des fusées russes Soyouz.