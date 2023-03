Une start-up israélienne crée des anticorps par ordinateur

"Si la technologie est développée correctement, nous serons en mesure de concevoir de nouveaux anticorps thérapeutiques en partant de zéro"

DenovAI, une start-up israélienne basée à Rehovot, soutenue par des géants de l’industrie pharmaceutique comme Pfizer et Astrazeneca, est en bonne voie pour créer des anticorps par ordinateur en couplant l’intelligence artificielle et la biophysique. L'objectif; à terme, est que ces nouveaux anticorps soient utilisés comme médicaments pour soigner des maladies que ne peuvent combattre les anticorps naturels.

"Si la technologie est développée correctement, nous serons en mesure de concevoir de nouveaux anticorps thérapeutiques en partant de zéro pour qu’ils s’attaquent à de nouvelles cibles pour lesquelles il n'existe actuellement aucun anticorps", explique Mati Gill, PDG d’Aion Labs qui soutient la start-up.

Si le recours à certains anticorps thérapeutiques existe déjà pour sauver des vies, leur faiblesse réside dans leur processus de sélection dans l'organisme qui est long, coûteux et qui se révèle dans bien des cas inefficace. "Actuellement le développement d’un nouveau médicament dépasse largement le milliard de dollars et prend plus de 10 ans. Avec l’aide de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, nous allons réduire ce temps à quelques mois, voire quelques jours. Le processus sera donc moins coûteux et offrira plus de chances de succès", poursuit le PDG d’Aion Labs.

L’entreprise travaille sur le projet depuis près de deux ans avec un fonds de deux milliards de dollars, et est soutenue par l'Autorité israélienne de l’innovation.