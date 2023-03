Hewlett Packard Enterprise s'offre l'entreprise israélienne Axis Security

Axis opère sur le marché de la sécurité des services edge avec sa plateforme Atmos

Hewlett Packard Enterprise (HPE) est en train d'acquérir la startup israélienne de cybersécurité Axis Security pour un montant estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, une acquisition réalisée par le biais de sa filiale Aruba, un concurrent d'Axis, a rapporté le site économique Calcalist.

HPE, qui a été fondée en 2015 dans le cadre de la scission de la société Hewlett-Packard, a une capitalisation boursière d'environ 20 milliards de dollars. Depuis ses débuts, Axis Security a levé près de 100 millions de dollars avec des investisseurs comme Alicorn Venture Capital et Canaan Partners.

Axis a été fondée fin 2018 par Dor Knafo, qui en est le PDG et qui travaillait auparavant chez Fireglass racheté par Symantec, et Gil Azrielant, qui en est le directeur technique. Son siège social est situé à San Mateo, en Californie, et son centre de recherche et développement est basé à Tel-Aviv. La société emploie environ 120 personnes.

Les offres Security Services Edge (SSE) d'Axis Security permettent d'accéder aux ressources des entreprises et du cloud public, et la plateforme en nuage de la société s'appuiera sur l'offre existante d'Aruba en matière de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) et de pare-feu réseau.

"Nous avons développé Axis Security pour permettre un monde où la connectivité à chaque ressource d'entreprise, de n'importe où, pourrait toujours être simple, sûre et fiable", a déclaré Dor Knafo, PDG d'Axis Security. " Notre plateforme SSE est un complément naturel aux offres de SD-WAN, de pare-feu réseau et de segmentation dynamique d'Aruba.

"Ensemble, nous créons une plateforme SASE unifiée, conçue pour étendre la connectivité jusqu'à la périphérie, et ce grâce à une combinaison de services d'accès modernes - le tout fonctionnant en harmonie", a-t-il conclu.