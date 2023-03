Une planète fictive située entre Mars et Jupiter pourrait anéantir la Terre (étude)

"Notre système solaire fonctionne comme une horloge suisse. Ajoutez des engrenages et tout se détraque" (Stephen Kane)

Une planète située entre Mars et Jupiter pourrait pousser la Terre hors du système solaire et y éliminer toute forme de vie, révèle une étude menée par l’astrophysicien Stephen Kane de l’université de Riverside en Californie aux États-Unis. L’étude a été publiée le 28 février dans la revue scientifique The Planetary Science Journal, sous le titre "The Dynamical Consequences of a Super-Earth in the Solar System".

Stephen Kane visait, avec cette étude, à combler deux lacunes en astrophysique. L'une d'entre elles est l'écart de taille entre les planètes terrestres et les planètes gazeuses géantes. La plus petite géante gazeuse est Neptune, 17 fois plus massive que la Terre, plus grande planète terrestre de notre système solaire. Il n’y a rien entre les deux, a exposé le scientifique dans son étude. "Dans d'autres systèmes stellaires, il existe de nombreuses planètes dont la masse se situe entre les deux. Nous les appelons des super-Terres", a-t-il expliqué.

NASA via AP La planète Neptune

L'autre écart concerne la position de Mars et de Jupiter par rapport au soleil. "L'architecture des orbites planétaires du système solaire présente un écart important entre les orbites de Mars et de Jupiter, peuplées d'un vaste réservoir d'astéroïdes", indique l'étude. "Ces caractéristiques de l'architecture du système solaire fournissent des preuves irréfutables des interactions passées, et de nombreux défis restent à relever pour les modèles de formation du système solaire".

HO (NASA GOES PROJECT/AFP/File) La planète Terre

Ces lacunes pourraient nous éclairer sur l'évolution de la Terre et l'architecture du système solaire. Afin de combler ces lacunes, Stephen Kane a effectué des simulations informatiques dynamiques d'une planète située entre Mars et Jupiter, avec de nombreuses masses différentes, et a observé les effets de la planète sur les orbites des autres planètes du système solaire. "Cette planète fictive donne un coup de pouce à Jupiter qui est juste suffisant pour déstabiliser tout le reste", a indiqué Kane. "Bien que de nombreux astronomes aient souhaité cette planète supplémentaire, c'est une bonne chose que nous ne l'ayons pas".

"Ce travail présente un aspect positif de l'absence d'une super-Terre locale, en démontrant le potentiel d'instabilité orbitale qu'une telle masse planétaire supplémentaire peut induire", peut-on lire dans l'étude. "Notre système solaire fonctionne comme une horloge suisse. Ajoutez des engrenages et tout se détraque", a conclu Stephen Kane.