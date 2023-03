Selon une étude, les chiens errants de Tchernobyl ont muté génétiquement après la catastrophe nucléaire

De nombreux effets sont similaires à ceux observés chez les survivants de la bombe atomique au Japon en 1945

Les chiens errants ont muté génétiquement à Tchernobyl depuis la catastrophe nucléaire d'avril 1986, selon une étude menée par des équipes de deux universités américaines publiée dans la revue Science Advances au début du mois. Au moment de l'explosion du réacteur numéro 4, des substances radioactives se sont échappées, forçant les autorités à boucler la zone et à demander aux habitants de partir. La zone d’exclusion de Tchernobyl est restée cependant le lieu de vie de nombreux chiens errants. Ce sont ces animaux que les chercheurs ont choisi d’étudier à partir de 2017, en prélevant des échantillons sanguins, pour mieux comprendre comment les générations sont affectées par l'exposition à long terme aux radiations.

L’étude a porté sur quelque 300 chiens, dont le sang a été examiné entre 2017 et 2019. Selon l'étude, les variations génétiques sont plus nombreuses chez les chiens vivant à proximité de la centrale avec des dépôts de césium-137 dans leur organisme. Le taux est 200 fois plus élevé que celui des chiens vivant dans la ville de Tchernobyl.

L'étude montre par ailleurs que les effets chez les chiens et d'autres animaux de la zone sont similaires à ceux observés dans le passé chez les survivants de la bombe atomique au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment des taux accrus de cataractes.

Autre conclusion de cette étude, les trois populations de chiens sont génétiquement différentes. Elles se distinguent non seulement entre elles, mais sont aussi différentes des chiens errants communs que l’on retrouve en dehors de la zone. Ce qui montre que ces chiens ne sont pas dispersés comme le craignaient les autorités soviétiques.

Enfin, les chercheurs n’ont relevé aucune difformité chez les chiens vivant dans la zone d’exclusion. "Notre prochaine étape consiste à étudier les effets génétiques de l’exposition aux rayonnements ionisants de Tchernobyl sur ces animaux. Nous prévoyons d’examiner les génomes des chiens à Tchernobyl pour explorer ce qui leur a permis de survivre dans cet environnement hostile, que ce soit directement lié aux radiations ou lié à des choses comme la fertilité, la longueur du pelage, l’alimentation", a souligné explique Gabriella Spatola, des Instituts américains de la santé.