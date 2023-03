"Cela fait donc 40 ans que nous utilisons la même combinaison basée sur cette technologie"

La NASA et la société aérospatiale privée Axiom Space ont dévoilé, mercredi, un prototype de la nouvelle combinaison spatiale que porteront les astronautes pour leur prochain voyage sur la Lune, lors de la mission Artemis III en 2025.

La combinaison, qui a coûté 228,5 millions de dollars, a été dévoilée lors d'un événement au Centre spatial Johnson à Houston. Il s'agit d'une combinaison pressurisée, comportant plusieurs couches de protection, un sac à dos avec des systèmes de survie, ainsi que des lumières et une caméra vidéo haute définition. Elle est en outre plus souple et offre une meilleure protection thermique que celle portée par les astronautes d'Apollo qui ont foulé pour la première fois le sol lunaire il y a plus de 50 ans.

Conçue pour être portée jusqu'à huit heures d'affilée, sa version finale sera de couleur blanche traditionnelle, utilisée pour réfléchir la chaleur du soleil et protéger les astronautes des températures de l'environnement lunaire.

AFP L'ingénieur en chef Jim Stein portant la nouvelle combinaison spatiale lors de l'événement de la combinaison lunaire Artemis III d'Axiom Space au Centre spatial de Houston.

Vanessa Wyche, directrice du Centre spatial Johnson, a déclaré que la nouvelle combinaison avait "plus de fonctionnalités, plus de performances, plus de capacités" que la version encombrante portée par les astronautes d'Apollo: "Nous n'avons pas eu de nouvelle combinaison depuis celles que nous avons conçues pour la navette spatiale et qui sont actuellement utilisées sur la station spatiale, Cela fait donc 40 ans que nous utilisons la même combinaison basée sur cette technologie".

Artemis III devrait avoir lieu fin 2025, la NASA espère établir une présence humaine durable sur la surface lunaire et lancer ensuite un voyage de plusieurs années vers Mars.