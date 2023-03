Une start-up israélienne détecte la dépendance aux paris en ligne grâce à l'intelligence artificielle

Le système permet de de donner à chaque utilisateur une note selon le degré de risque et de modifier la composition des messages marketing qu'ils reçoivent

La start-up israélienne Optimove exploite un algorithme basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour aider les sociétés de paris en ligne à identifier les joueurs qui développent des comportements d’addiction au jeu. Le système d'Optimove a été élaboré pour identifier de tels comportements à partir de l'analyse et de l'apprentissage d'informations contenues dans l’historique des joueurs.

Le système permet de donner à chaque utilisateur une note selon le degré de risque et de modifier la composition des messages marketing qu'ils reçoivent. Au lieu de messages purement promotionnels, ces joueurs recevront des messages ciblés les incitant à faire une pause, à réduire leur mise ou à se faire aider.

Dans le même temps, le système informe la société de paris afin qu'elle accorde une attention particulière au joueur et intervienne si elle le juge nécessaire. Le système est actuellement utilisé par plusieurs sociétés de paris en ligne tels que BetMGM, Penn National Gaming et Rush Street Interactive.

PATRICK KOVARIK / AFP Unité de paris sportifs en ligne "Parions Sports", division de la "Française des Jeux"

"La surveillance humaine de la conduite des joueurs et l'identification des cas à risque nécessitent beaucoup de personnel et une formation prolongée et il n'y a aucune possibilité pratique de le faire", a expliqué Yonatan Inbar, directeur des services stratégiques chez Optimove. "L'algorithme que nous avons développé collecte des données provenant de nombreuses sources, afin de connaître le parieur et l’empêcher de commettre le pari fatal", a-t-il poursuivi.

La plateforme Optimove diffuse plus de 81 milliards de messages personnalisés chaque année, aidant les marques et les entreprises à augmenter de plus de 33 % le bénéfice net moyen de leurs clients tout au long de leur relation avec l'entreprise.