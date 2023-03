L'antisémitisme sur Twitter a plus que doublé depuis le rachat d'Elon Musk (étude)

Musk avait notamment prôné "la liberté d'expression"

Les messages antisémites ont augmenté de manière fulgurante sur Twitter lors de son rachat par Elon Musk et sont restés depuis à un niveau élevé, selon une étude réalisée par la société technologique CASM Technology et le groupe de réflexion londonien Institute for Strategic Dialogue.

Les analystes ont détecté un total de 325 739 tweets antisémites au cours des neuf mois allant de juin 2022 à février 2023, le nombre moyen hebdomadaire de tweets antisémites ayant augmenté de 106 % (de 6 204 à 12 762) entre la période précédant l'acquisition et la période qui l'a suivie.

Elon Musk a finalisé son rachat de l'entreprise le 27 octobre dernier. La création de comptes qui ont ensuite publié du contenu antisémite a également augmenté, avec 3 855 comptes de ce type créés entre le 27 octobre et le 6 novembre, soit une augmentation de 223 % par rapport aux 11 jours (période équivalente) précédant le 27 octobre.

Musk avait notamment prôné "la liberté d'expression". Cette philosophie a donc eu une influence significative sur la nature changeante de Twitter et de ses politiques.

M. Musk avait toutefois affirmé que "les tweets haineux seraient totalement déboostés", mais les données n'ont montré qu'une faible diminution des niveaux moyens d'engagement ou d'interaction avec les tweets antisémites avant et après le rachat de l'entreprise.

La recherche a montré qu'après la prise de contrôle par Musk, malgré les promesses que la haine serait déboostée, peu de changements ont été apportés à la portée et aux interactions des tweets.

Environ 12 % des messages plausiblement antisémites identifiés par les analystes sont désormais inaccessibles sur la plateforme, contre environ 6 % avant le rachat.

Cependant, les efforts de modération ne suivent pas l'augmentation du volume de contenu haineux sur la plateforme et ont donc un impact limité - une conclusion confirmée par une recherche récente de l'ADL qui a montré le faible taux de suppression des tweets antisémites signalés.

Les chercheurs ont utilisé les algorithmes pour identifier les tweets pouvant être interprétés comme "plausiblement antisémites", ce qui signifie qu'au moins une interprétation raisonnable du message correspond à la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (International Holocaust Remembrance Alliance).

Cet hiver, le rappeur Kanye West a notamment fait polémique avec de nombreux tweets antisémites, avant que la plateforme ne banisse son compte puis le réactive. Le compte Twitter de Kanye West a finalement été suspendu définitvement.