L'antisémitisme sur Twitter a atteint un niveau record, selon une étude

Les auteurs de l'étude ont trouvé 325 739 tweets antisémites en anglais entre juin 2022 et février 2023

L'antisémitisme a atteint un niveau record sur Twitter ces derniers mois, selon une étude qui impute la montée en puissance des contenus haineux au rachat du PDG de Tesla, Elon Musk. Le rapport de l'Institute for Strategic Dialogue et de CASM Technology a conclu que les contenus "hostiles et discriminatoires" à l'égard des juifs ont augmenté après que Musk a acheté la plateforme de réseaux sociaux et ont depuis monté en flèche, a rapporté Euronews.

JIM WATSON / AFP Elon Musk, patron de Twitter, a suspendu le 15 décembre 2022 les comptes de plus d'une demi-douzaine de journalistes

Elon Musk, défenseur de la liberté d'expression, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre en s'engageant à faire du site un espace de liberté d'expression, en assouplissant la modération des contenus et en supprimant le bannissement de nombreux comptes.

Les opposants au rachat avaient prévenu que le site se transformerait un espace rempli de contenus offensants et trompeurs. De son côté, Musk a réagi en adoptant une nouvelle politique visant à empêcher la haine de prospérer sur la plateforme, en précisant que les contenus haineux seraient "déboostés" et "démonétisés".

Mais le rapport, qui se présente comme le premier à prouver que Twitter a un problème avec une "élévation persistante et notable" de l'antisémitisme, a noté que le nombre de tweets antisémites en anglais a doublé après que Musk a pris la direction de la plateforme.

L'étude a utilisé des algorithmes de détection des discours haineux avec une vingtaine de modèles d'apprentissage automatique, c'est-à-dire des programmes formés à reconnaître des types de modèles après avoir reçu un ensemble de données. Les auteurs ont ainsi trouvé 325 739 tweets antisémites en anglais entre juin 2022 et février 2023.