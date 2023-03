Un spray nasal avec des psychédéliques pour traiter le stress post-traumatique

Une startup israélienne propose une solution qui permet de délivrer ces substances directement au cerveau grâce à des nanoparticules

Ces deux dernières années, 5 000 Israéliens ont été reconnus comme souffrant de troubles du stress post-traumatique (TSPT) par le ministère de la Défense. De plus en plus d’essais cliniques menés en Israël, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada montrent que les champignons psychédéliques ou des drogues comme la kétamine permettent de réduire ces troubles de manière significative.

Une start-up israélienne, Madrigal Mental Care, propose une solution qui permet de délivrer ces substances directement au cerveau grâce à des nanoparticules, et d'éviter ainsi aux patients d’avoir à les consommer seuls, avec parfois des effets non désirés.

“Ça peut sembler fou, mais il n'existe pas aujourd'hui de traitement pour soigner le stress post-traumatique", explique Or Doek, psychologue clinicien, spécialisé dans ces troubles, et directeur de la technologie chez Madrigal Mental Care. "Les médicaments les plus prescrits dans ces cas, validés par la FDA, sont des antidépresseurs, et parfois des neuroleptiques. Ils soignent les symptômes mais pas la cause, qui est l'événement traumatique. C’est pour cela que les drogues psychédéliques ont le vent en poupe, car elles offrent la promesse de "recâbler" en quelque sorte les souvenirs" , poursuit-il.

Cette technologie pourrait se révéler particulièrement utile dans des zones de guerre, où de nombreuses personnes souffrent de TSPT. "Je vis depuis plus de 20 ans dans un kibboutz situé près de la bande de Gaza, une région sous le feu des roquettes depuis déjà 30 ans. Je connais énormément de gens, des enfants, des personnes âgées qui souffrent de stress post-traumatique, de dépression et de troubles psychologiques, c’est pour cela que j'ai créé cette startup. Je suis convaincu que les substances psychédéliques peuvent faire ce que d’autres substances ne parviennent pas à faire”, raconte David Gabay, le fondateur de la startup.

Basée sur un brevet de l'université Ben Gourion, cette technologie permet de délivrer les psychédéliques au cerveau, en doses infinitésimales. La molécule est enrobée dans une capsule nano biodégradable, et placée dans un vaporisateur nasal. Grâce à la respiration, elle est transportée du nez au cerveau, avec un effet immédiat. Comme il s’agit d’une toute petite quantité de produit, le patient ne sera pas victime d'hallucination.

“Dans notre laboratoire, nous prenons notre substance et nous la testons sur des cellules du cerveau qui se trouvent dans un état inflammatoire, ce qui est le cas pour les personnes qui souffrent de troubles psychologiques. Nous constatons que nos nanoparticules parviennent à réduire le niveau d’inflammation de manière significative”, explique David Gabay

L’entreprise a déjà démontré l’absence de toxicité de son produit, et son vaporisateur nasal devrait être testé sur l'homme dès 2024. Associé avec une thérapie, il pourrait démocratiser l'accès à des traitements psychédéliques à une large population, tout en limitant les effets secondaires.