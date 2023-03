Des scientifiques israéliens font une découverte capitale pour traiter le cancer du pancréas

Il serait possible d'éliminer la capacité métastatique des cellules cancéreuses pancréatiques afin qu'elles ne puissent pas former de métastases

Une percée dans la recherche sur le cancer du pancréas suscite l'espoir dans la prise en charge de cette maladie particulièrement meurtrière. Selon une étude israélienne publiée mercredi, une expérience réalisée sur des souris a révélé qu'il est possible d'éliminer la capacité métastatique des cellules cancéreuses pancréatiques prélevées sur des patients, afin qu'elles ne puissent pas former de métastases.

Les chercheurs ont comparé environ 400 tumeurs cancéreuses du pancréas au stade non métastatique sur des cellules tumorales métastatiques et ont découvert que ce sont les changements dans le traitement des molécules d'ARN dans la cellule, et non les changements génétiques dans l'ADN, qui font que la tumeur devient métastatique.

Les deux chercheurs qui ont dirigé la recherche sont la doctorante Amina Jabara et le professeur Rotem Karni, expert en biologie moléculaire du cancer à la Faculté de médecine de l'Université hébraïque de Jérusalem. Les deux scientifiques ont montré qu'en utilisant un médicament qui inhibe l'activité d'un certain groupe de gènes, et qui est actuellement utilisé pour traiter les patients qui se sont fait transplanter des organes, il est possible de retarder la formation de métastases du cancer du pancréas.

Par une intervention génétique dans le processus de traitement de l'ARN (molécule polymérique) des gènes cibles, les chercheurs ont également montré qu'il est possible d'inhiber la capacité métastatique des cellules cancéreuses pancréatiques prélevées sur des patients, de sorte qu'elles ne puissent pas former de métastases lorsqu'elles sont transplantées chez des souris.

Le cancer du pancréas est considéré comme le plus meurtrier de tous les types de cancer, et seulement quelques pour cent des patients survivent avec la maladie. Actuellement, il n'existe aucun traitement efficace contre ce cancer, généralement découvert à son stade métastatique.