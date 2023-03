Un traitement par oxygène sous pression pour traiter la fibromyalgie (étude israélienne)

"il s'agit de guérir au lieu de se contenter de traiter les symptômes."

Dans une étude publiée dans la revue scientifique PLOS One, des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont comparé le traitement par oxygénothérapie hyperbare au traitement pharmacologique classique pour les patients souffrant de fibromyalgie à la suite d'un traumatisme crânien. Ce traitement a pour but d'apporter une quantité importante d’oxygène au patient. Il se déroule dans une chambre hyperbare (un genre de caisson utilisé par les plongeurs).

Dans leur étude, les chercheurs de l'université de Tel Aviv ont recruté 64 Israéliens âgés de 18 ans et plus qui souffraient de fibromyalgie à la suite d'un traumatisme crânien, et les ont répartis au hasard en deux groupes : un groupe a été exposé à de l'oxygène pur à 100 % à une pression de deux atmosphères pendant 90 minutes, 5 jours par semaine, pendant trois mois. Le second groupe a reçu le traitement pharmacologique conventionnel.

AFP Femme traitée par oxygénothérapie hyperbare

"Les résultats ont été spectaculaires", explique le professeur Efrati. "À la fin du traitement, 2 patients sur 5 dans le groupe de traitement hyperbare ont montré une amélioration si importante qu'ils ne répondaient plus aux critères de la fibromyalgie. Dans le groupe de traitement médicamenteux, aucun patient n'a connu cette amélioration. "Les patients eux-mêmes disent avoir une meilleure qualité de vie après le traitement hyperbare. Ces dernières années, les preuves scientifiques se sont accumulées, montrant que certains protocoles de traitement hyperbare spécialisés, peuvent entraîner la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins et neurones dans le cerveau.

Pour le professeur, l'importance de la recherche réside dans la guérison du tissu cérébral endommagé, et non dans le traitement des symptômes superficiels; "il s'agit de guérir au lieu de se contenter de traiter les symptômes."

"Entre 2 et 8 % de la population souffrent de fibromyalgie", explique le professeur Shai Efrati. "Il y a encore 15 à 20 ans, certains médecins pensaient qu'il s'agissait d'une maladie psychosomatique et recommandaient aux patients souffrant de douleurs chroniques de consulter un psychiatre. Nous voulions vérifier si les nouveaux protocoles de médecine hyperbare pouvaient donner de meilleurs résultats que la médecine pharmacologique, pour les patients dont la fibromyalgie a été causée par un traumatisme crânien" poursuit-il.

AFP Chambre de traitement hyperbare

"Dans l'ensemble, les traitements existants ne sont pas suffisants. Il s'agit d'une maladie chronique qui affecte considérablement la qualité de vie, y compris des jeunes, et la médecine hyperbare répond à un besoin aigu de ces patients. Bien sûr, il s'agit d'études préliminaires, et nous devons suivre et voir quel effet le protocole médical a sur les patients à long terme", déclare l'un des auteurs de l'étude.

Il est important de souligner qu’un traitement à l'oxygène hyperbare ne doit être pratiqué que dans les centres médicaux qui disposent de chambres hyperbares agréées.