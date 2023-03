Une technologie israélienne permettra aux véhicule électriques de Toyota d’être rechargés sans fil

La technologie de recharge sans fil d'Electreon fonctionne globalement comme une version à grande échelle de celle des téléphones portables

L’entreprise israélienne Electreon Wireless, spécialisée dans la technologie de recharge sans fil, a annoncé un accord avec le constructeur automobile japonais Toyota et le fabricant de composants automobiles DENSO, pour permettre aux véhicules électriques de la marque nippone de bénéficier de la recharge sans fil. Toyota et DENSO ont dit considérer la technologie de recharge sans fil d’Electreon comme une solution efficace pour les véhicules électriques, rapporte le Jerusalem Post.

La technologie de recharge sans fil d'Electreon fonctionne globalement comme une version à grande échelle de celle des téléphones portables. L’objectif de l’entreprise est d’étendre le plus possible sa technologie, en commençant par les terminaux et voies de bus. Le but final étant de pouvoir recharger n’importe quel type de véhicule électrique quasiment partout.

https://twitter.com/i/web/status/1638887068343435264 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Toyota et DENSO se sont engagés à promouvoir un avenir neutre en carbone en s'efforçant d'atteindre zéro émission de CO2 dans la production et en réduisant les émissions de transport des véhicules électriques. Pour atteindre ces objectifs, les deux entreprises collaboreront avec Electreon dans le but de proposer des solutions électriques partout dans le monde.

"Cette collaboration permettra à de nombreux conducteurs de bénéficier de la recharge sans fil et donc d’une technologie écologique et économique, contribuant à développer la neutralité carbone", estime le président d’Electreon.