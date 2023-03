L'interdiction de la très populaire plateforme aux Etats-Unis paraît inéluctable en dépit des 150 millions d'utilisateurs dans le pays

Le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a déclaré vendredi que le témoignage du PDG de la société TikTok Shou Zi Chew devant une commission parlementaire jeudi "est très inquiétant", affirmant que le dirigeant asiatique ne pouvait pas dire clairement que la Chine n'a pas espionné les données américaines.

Shou Chew a témoigné jeudi devant des élus républicains et démocrates, qui l'ont bombardé de questions sur la sécurité des informations de l'application, sans vraiment apporter de réponses précises. L'interdiction de TikTok aux Etats-Unis paraît inéluctable, même si le gouvernement va devoir faire preuve de doigté avant de retirer la très populaire plateforme à 150 millions d'Américains.

Les élus, unis à droite comme à gauche, accusent TikTok, filiale du Chinois ByteDance, de servir d'outil à Pékin pour espionner et manipuler les Américains. Une audition qui s'est terminé en "désastre" pour la plateforme, estime Dan Yves, de Webdush Securities, qui s'attend à une montée des "appels des législateurs et de la Maison Blanche à bannir TikTok aux Etats-Unis si ByteDance ne se sépare pas de l'entreprise". A moins que ByteDance ne trouve un repreneur américain dans "trois à six mois", il estime que "TikTok sera sans doute interdit d'ici à la fin de l'année".

Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche, a évoqué jeudi soir des "négociations en cours avec ByteDance" et précisé que le gouvernement "soutenait fortement" le RESTRICT Act, un des projets de loi visant à bannir TikTok.

AP Photo/Martin Meissner, File Les stands d'exposition de TikTok au salon du jeu vidéo Gamescom à Cologne, en Allemagne.

Confidentialité des données des utilisateurs, modération des contenus pilotée par le Parti communiste chinois (PCC), désinformation, addiction, défis dangereux, santé mentale et physique des enfants et adolescents... La liste des griefs des élus est longue.

Les 150 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis "sont autant d'Américains sur qui le PCC peut récolter des informations sensibles, pour, au final, contrôler ce qu'ils voient, entendent et croient", a assené Cathy McMorris Rodgers, la présidente de la commission.