WhatsApp va bientôt permettre l'envoi de messages vidéo

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'envoi de messages vidéo sera aussi facile que l'envoi de messages audio

La populaire application de messagerie de Meta, Whatsapp, travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'envoyer des messages vidéo, a révélé samedi le site WABetaInfo, qui a découvert cette fonctionnalité dans la dernière version bêta de l'application.

Jusqu'à présent, les utilisateurs de WhatsApp ne pouvaient envoyer que du texte, des messages audio ou des fichiers multimédias depuis leur galerie. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'envoi de messages vidéo sera aussi facile que l'envoi de messages audio, et fonctionnera selon le même principe. Les utilisateurs pourront enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 60 secondes en appuyant simplement sur un bouton et en le maintenant enfoncé.

Lionel Bonaventure (AFP/File) Le logo de WhatsApp

Une fois la vidéo envoyée, elle sera affichée dans le chat. Ces courts messages vidéo sont cryptés de bout en bout et ne pourront être ni enregistrés ni transférés. En revanche, il sera possible de faire des captures d'écran. On ne sait pas encore si l'émetteur recevra une notification dans ce cas.

Cette fonctionnalité permettra d'envoyer rapidement une vidéo, plutôt que d'enregistrer une vidéo avec son smartphone et de l'envoyer ensuite à son interlocuteur.

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que pour un petit nombre d'utilisateurs de la version bêta de WhatsApp. La date de sortie de cette fonctionnalité pour le grand public n'est pas encore connue, mais elle pourrait intervenir d'ici quelques mois.

WhatsApp a récemment apporté une nouvelle mise à jour importante qui permet de faire des appels vidéo avec 8 participants et des appels audio réunissant 32 personnes.