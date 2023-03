L’Italie bloque le logiciel ChatGPT sur son territoire

Elon Musk et des centaines d’experts appellent à une “pause” de six mois dans la recherche sur l’intelligence artificielle

Les autorités italiennes ont annoncé vendredi le blocage “avec effet immédiat” du logiciel conversationnel ChatGPT sur l’ensemble du territoire. L’Autorité nationale de protection des données personnelles évoque dans un communiqué "l’absence d’une note d’information aux utilisateurs dont les données sont récoltées par OpenAI, mais surtout l’absence d’une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles, dans le but d’entraîner les algorithmes faisant fonctionner la plateforme".

Les autorités dénoncent également "l’absence de tout filtre pour vérifier l’âge des utilisateurs expose les mineurs à des réponses absolument non conformes par rapport à leur niveau de développement".

Le logiciel ChatGPT est capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire des textes, d'écrire des articles et même de tenir des conversations avec des humains. Il peut également synthétiser des textes en fonction d'un ensemble de contraintes données, telles que le ton, le style et le sujet. Il a été utilisé dans diverses applications, telles que la génération de sous-titres pour des vidéos et la création de chatbots.

Un logiciel controversé

La décision de l’Italie est un cap supplémentaire dans la controverse qui entoure ce logiciel conversationnel, qui a connu une croissance exponentielle de ses utilisateurs depuis le début de l’année.

Europol a également averti lundi que des criminels étaient prêts à tirer parti de l’intelligence artificielle, afin de commette des fraudes et des cybercrimes. La polémique autour de Chat GPT se concerne également les violations possibles du droit d’auteur et des sources par le logiciel, de même que les créations d’images 100% virtuelles et la dissémination de “fake news”.

SAMUEL CORUM / AFP Elon Musk

Elon Musk et d’autres experts mondiaux ont signé mercredi un appel à une “pause” de six mois dans la recherche et développement des logiciels d’intelligence artificielle de nouvelle génération, plus performants encore que ChatGPT. Les signataires évoquent “des risques majeurs pour l’humanité”.