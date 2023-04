"Nous sommes ravis de nous associer à i24News et de soutenir "D'Crypt". C'est une excellente plate-forme pour éduquer"

Davensi, une plateforme d'agrégation native Web3 de premier plan qui fournit des services financiers traditionnels et décentralisés réglementés à des clients B2C & B2B fortunés, est fière d'annoncer son parrainage de la saison 2 de "D'Crypt", la série télévisée révolutionnaire qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la crypto-finance et la cybersécurité sur les chaînes anglaise et française d'i24 News.

i24NEWS/i24NEWS La série D'Crypt, sur i24NEWS

D'Crypt propose des entretiens en tête-à-tête avec les plus grands esprits de ces secteurs technologiques perturbateurs pour discuter des dernières tendances, innovations, opportunités et défis. En tant que seule série hebdomadaire télévisée disponible dans le monde entier et consacrée à la présentation de cas d'utilisation concrets de la technologie blockchain dans divers secteurs, "D'Crypt" offre une plateforme rare pour éduquer et inspirer un large public sur le potentiel illimité du Web3, qui est l'internet décentralisé de la prochaine génération.

Sopheap Lao, PDG de Davensi, a déclaré : "La blockchain et la finance décentralisée révolutionnent la façon dont nous interagissons avec l'argent et les actifs. Cependant, le manque de connaissances et l'immaturité du marché doivent être abordés pour conduire à l'adoption généralisée de Web3. Les médias sont un élément crucial pour combler ce fossé, nous sommes donc ravis de nous associer à i24News et de soutenir "D'Crypt". Il s'agit d'une excellente plateforme pour éduquer et inspirer un public mondial sur les applications pratiques de Web3 dans la finance et d'autres industries, et elle est en parfaite adéquation avec notre mission qui est de permettre aux individus et aux entreprises de passer à l'économie Web3 et de libérer leur propre potentiel de croissance".

Jennifer de Broglie, productrice et présentatrice de D'Crypt, a ajouté : "La blockchain, la crypto-finance et la cybersécurité transforment les industries à travers le monde, mais la compréhension de ces technologies perturbatrices par le grand public n'en est encore qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, seuls 2 % des universités proposent des cours sur la blockchain, tandis que 80 % des grandes entreprises ont déjà lancé des projets de blockchain. La pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité s'aggrave rapidement, avec des prévisions de 3,5 millions d'emplois non pourvus d'ici 2025. C'est pourquoi nous avons lancé D'Crypt - pour combler ce déficit de connaissances et inciter les individus à explorer les vastes opportunités d'affaires et d'emploi dans ces industries en plein essor. Nous sommes honorés d'avoir le soutien de Davensi et d'i24News alors que nous travaillons à faire de notre mission une réalité."

La Fédération française des professionnels de la blockchain (FFPB), le plus grand réseau d'affaires français pour les entreprises construisant sur la blockchain, a annoncé qu'elle collaborerait avec D'Crypt pour fournir un soutien éditorial. "Le '2023 Enterprise Blockchain Report' qui sera publié en avril 2024 révèle que le manque de connaissances sur la blockchain persiste, avec 98% des répondants exprimant qu'ils seraient plus susceptibles d'adopter la blockchain s'ils en savaient plus sur la technologie avec des informations correctes et comprenaient comment la blockchain est un générateur de valeur. Cela fait partie de la mission de la FFPB", a expliqué Remy Ozcan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain (FFPB). "Nous anticipons et façonnons également les politiques concernant la blockchain et les actifs numériques. De plus, la cybersécurité est un thème majeur dans ces industries, et pourtant l'une des applications blockchain les plus sous-évaluées. Nous sommes donc ravis de collaborer avec D'Crypt pour partager notre expertise et également veiller à ce que les entreprises fassent un choix pertinent basé sur des informations fiables et naviguent dans le cadre des réglementations et des politiques qui sont décidées et qui peuvent avoir un impact considérable sur l'avenir de cette technologie émergente."

Disponible à la télévision dans plus d'un milliard de foyers dans le monde et à la demande sur sa plateforme numérique à laquelle accèdent plus de 10 millions de personnes chaque mois, "D'Crypt" a une portée significative qui en fait un outil puissant pour faire connaître les sujets liés à la blockchain et à la cybersécurité au grand public. En outre, les téléspectateurs peuvent regarder la série hebdomadaire et accéder à des contenus complémentaires avec les invités de l'émission sur "Davensi behind the scenes", une conversation plus intime avec un membre de l'équipe Davensi, publiée sur les canaux de médias sociaux de Davensi.