L'Agence spatiale européenne (ESA) a lancé jeudi une mission historique vers la planète Jupiter équipée d'un système électronique israélien complet à bord du vaisseau spatial JUICE, après un léger retard dû aux conditions météorologiques. Cette technologie et la recherche scientifique qui a permis son développement ont été financées par l'Agence spatiale israélienne et le ministère de l'Innovation, de la Science et de la Technologie, en coopération avec la société AccuBeat basée à Jérusalem. L'ESA a indiqué que les premières étapes du lancement s'étaient déroulées sans problème.

La mission JUICE, la plus coûteuse jamais lancée par l'ESA, a pour objectif de mener des expériences scientifiques sur Jupiter et ses lunes. Après un voyage de sept ans et demi vers la planète, le vaisseau spatial mènera des recherches pour cartographier Jupiter et ses environs et détecter si les conditions propices à la vie existent sur ses lunes.

Les technologies comprennent l'horloge USO de la société israélienne AccuBeat, qui constituera un élément central des expériences de la mission qui seront menées par l'Institut Weizmann des sciences. Compte tenu de la longue durée de la mission spatiale, le dispositif israélien, appelé oscillateur ultra stable, qui sera utilisé pour étudier l'atmosphère de Jupiter et de ses lunes, doit être exceptionnellement durable.

La sonde a entamé un voyage de 900 millions de kilomètres vers la planète Jupiter, où elle se mettra en orbite autour de ses lunes Europa, Ganymède et Callisto pendant quatre ans, dans le cadre de ce qui constitue la mission la plus importante et la plus prestigieuse de l'Agence spatiale européenne à ce jour.

Le professeur Yohai Kaspi de l'Institut Weizmann des sciences, qui dirige l'équipe israélienne de JUICE a exprimé sa fierté quant à la participation d'Israël à cette mission historique. "C'est une opportunité unique de contribuer à la recherche scientifique mondiale et de montrer les capacités de pointe de l'industrie spatiale israélienne", a-t-il déclaré. "Nous espérons que les résultats de cette mission ouvriront de nouvelles perspectives sur la compréhension de Jupiter et de ses lunes, ainsi que sur l'évolution des planètes géantes gazeuses dans notre système solaire et au-delà."