72% des fondateurs de start-up souffrent de problèmes de santé mentale (étude)

37% souffrent d'anxiété

Startup Snapshot, une plateforme de partage de données pour l'écosystème des startups, a publié un rapport intitulé "The Untold Toll : The Impact of Stress on the Well-Being of startup founders and CEOs", après avoir recueilli les données de plus de 400 fondateurs de startups à travers le monde afin de mettre en lumière l'impact de l'entrepreneuriat sur la santé mentale.

Le rapport a été effectué par Startup Snapshot en partenariat avec Intel Ignite, le centre d'excellence Econa pour le bien-être mental des entrepreneurs, Arnon-Tadmor Levy et The Zell Entrepreneurship Program.

72 % des fondateurs de startups souffriraient de santé mentale selon l'étude et plus d'un tiers d'entre eux (37 %) ont déclaré qu'ils souffraient également d'anxiété.

Le rapport appelle à une plus grande sensibilisation à la santé émotionnelle et mentale des fondateurs, et invite les entrepreneurs à demander de l'aide si nécessaire.

"Les données soulignent l'isolement des fondateurs dans leur parcours de création d'entreprise et identifient le besoin évident pour les entrepreneurs d'obtenir un soutien impartial de la part d'autres personnes qui n'ont pas d'intérêt clair et direct dans l'entreprise ou dans la conduite d'un programme spécifique ou autre", a déclaré Nimrod Vromen, PDG de Consiglieri et associé d'Arnon, Tadmor-Levy.

Le rapport souligne la relation indissociable entre le bien-être financier et émotionnel, notant que les fondateurs doivent donner la priorité à leur santé mentale pour une réussite à long terme.

Israël est connu pour être la véritable "startup nation" avec près de 9 000 start-ups et plus de 70 licornes.